Northug-opptur i Bruksvallarna

Saken oppdateres.

En mann var det lite å gjøre med på søndagens skøytesprint i svenske Bruksvallarna – steinkjerbyggen Pål Trøan Aune.

Mannen som er blitt kalt «verdens største skiløper» var suveren allerede i prologen, og fortsatte på samme vis utover i kvartfinale, semifinale og finale.

I skyggen av Petter

Men – en like klar toer – var Even Northug. Så langt denne helga har han fått gå helt i fred. Alt har handlet om storebror Petter Northug. Spørsmålet «alle» lurer på, er om han er tilbake i godt, gammelt slag.

Men den gamle langrennskongen lurte seg hjem til Trondheim tidlig lørdag morgen, og sparer på kruttet til Beitostølen. Even viste på søndagens sprint at han i hvert fall kan ha noe på gang denne sesongen.

Nummer to i finalen

I Petters fravær, gjorde altså lillebror Even sine saker bra. Team Veidekke-løperen startet søndagen med å gå inn til fjerde beste tid på prologen.

Deretter ble han nummer to i sin kvartfinale, bak svenske Pontus Hermansson. I semifinalen kontrollerte han inn finaleplassen bak Pål Trøan Aune.

Sikter mot U23-VM

Til tross for at han var sjanseløs mot Aune i finalen, er andreplassen i Bruksvallarna en lovende sesongstart for yngstemann i Northug-familien.

– Jeg så på TV, og synes Even gjorde et bra løp. Pål Trøan Aune er en bra målestokk, men ellers var det ikke all verdens til motstand, sier trener Kristian Skrødal i Team Veidekke.

Denne sesongens hovedmål handler om U23-VM. Der går sprinten i fristil.

– Sprintene på Beito og Gålå blir viktige. I det siste har pilen pekt i riktig retning for Even. Det ser bra ut, og jeg håper han er litt tilbake til der han var for to år siden, sier Skrødal.

Trøndersk også i dameklassen

Det ble trønderseier også for kvinnene. Meråker-jenta Wenche Aune Snildalsli var raskest foran den svenske trioen Emma Thalin, Moa Olsson og Jackline Lockner.