Northug reiser hjem fra VM. Hevder han ikke går femmila. Treneren mener han bløffer.

LAHTI: Hadde alt vært normalt, ville Petter Northug ha vært favoritt på lørdagens skiathlon i ski-VM.

Nå er ikke alt som normalt. 31-åringen er langt unna vanlig mesterskapsform og har bestemt seg for å reise hjem til Norge etter torsdagens sprint, hvor han stiller som tittelforsvarer.

Dette gjorde han kjent mandag kveld, da han sa fra seg plassen i Norges tropp. Det betyr at han kun er aktuell for å gå de to distansene han er tittelforsvarer for, sprint og femmil.

Åpner for norgescup

Ifølge hans trener Stig Rune Kveen åpner Northug for å stille til start under helgas norgescup på Åsen. Der er det er sprint på lørdag, samtidig som det er skiathlon i NM. Mens verdenseliten går lagsprint i Lahti søndag er det tremil på Åsen.

– Planen er å dra hjem, trene og forberede seg til femmila. Det er skirenn på Åsen, og det kan være aktuelt å stille der, sier Kveen til Adresseavisen.

Om ikke formen er på normalt nivå, så er interessen for Northug som det bruker å være. Da han ankom skistadion i Lahti før treningen i formiddag, flokket journalistene seg rundt ham.

– Går ikke femmila

Northug var i et humør hvor det er vanskelig å vite om han snakker sant eller ikke. Samtalen med Adresseavisen på vei inn til treningen var slik:

– Hvordan kjennes det ut ?

– Tungt.

– Når bestemte du deg for kun å gå sprint og femmil ?

– Det var i fjor høst egentlig jeg tenkte først på det.

– Hvor drar du etter sprinten ?

– Det blir sørover. Langt sør.

– Hvor sikker er du på at du går femmila ?

– Jeg skal ikke gå femmila.

– Helt sikkert ?

– Ja.

Hevder Northug bløffer

Stig Rune Kveen hevder Northug bløffer når han sier at det er uaktuelt å gå den avsluttende femmila, hvor Strindheim-løperen også er tittelforsvarer.

– Det er tull. Nå har vi fokus på torsdagen.

– Når ble det avgjort at han ikke skal gå flere enn de to distansene han er direktekvalifisert for?

– Det har ikke vært klart lenge. Det er noe Petter har kommet frem til i senere tid.

Torsdag åpner ski-VM med sprint i fri teknikk. Der stiller Northug på startstreken som outsider. Mannen som har fått tilnavnet «Nye Northug», Johannes Høsflot Klæbo, er Norges største favoritt etter helgas oppvisning under verdenscupsprinten i Otepää.

Nå tyder mye på at innsatsen på sprinten, og eventuelt resultatene under helgas norgescuprenn, vil avgjøre om Northug vender tilbake til Lahti for å gå den avsluttende femmila.