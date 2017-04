Northug sang for Ustjugov på startstreken. Så fikk han juling i sporet.

Saken oppdateres.

Ustjugov sørget for suveren hjemmeseier da han gikk fra resten av feltet og gikk i mål i ensom majestet.

Petter Northug klarte ikke å følge russeren, men vant spurten om annenplassen. 31-åringen passerte målstreken 40 sekunder etter den russiske skistjernen. Candide Pralong fra Sveits tok tredjeplassen.

– Dette var tøft, særlig med vinden. Men jeg er fornøyd, jeg var ikke sterk nok til å følge Sergej. Da jeg slapp ryggen hans, måtte jeg fokusere på å vinne spurten om annenplassen, sa Northug til arrangøren da han kom i mål.

Sang bursdagssang for Ustjugov

Sergej Ustjugov fyller 25 år i dag, og på startstreken ble Petter Northug oppfordret av speaker til å synge en bursdagssang. Det gjorde trønderen med bravur.

Northug sang av full hals, og den hyggelige bursdagsgesten ble møtt med jubel og hurrarop fra publikum og de andre løperne som sto klare på startstreken.

Northug reiser til Island

Se video av bursdagssangen her (Video: R-Sport):

Northug var eneste nordmann på start i Russland. Selv om verdenscupsesongen er over, har Northug prioritert å skirenn for å få gå trening inn mot neste sesong. Han setter snart snuta mot Island hvor han skal gå Fossavatn Skimaraton like over påske.

– Det neste blir Fossavatn. Det er dette som er veien til OL, sier Northug ifølge NRK.