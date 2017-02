Northug tror ropene fra publikum ødela for Iversen: – Det koker enormt

Saken oppdateres.

NANNESTAD/OSLO/LAHTI: Søndagen ble en berg-og-dalbane for Emil Iversen. Han gikk ut først på sisteetappen av lagsprinten, men kolliderte med finnenes Iivo Niskanen like før mål.

Iversen byttet spor litt for sent, akkurat da Niskanen kom bakfra. Begge gikk i bakken, og Russlands Sergej Ustjugov passerte dem og tok gull.

I etterkant uttalte en sønderknust Iversen at kollisjonen «ikke hadde skjedd med Petter Northug».

Northug gikk selv et Norgescup-renn på Nannestad søndag. Etter målgang ga han sin vurdering av Iversen-situasjonen.

Northug er usikker på hvem som hadde skyld i kollisjonen.

– Jeg må se det før jeg er dommer. Men det var på kanten, ja, sier Northug til Aftenposten og de andre mediene i målområdet.

– Enormt med støy

Northug tror støyet og heiaropene fra publikum spilte inn på tabben til Iversen.

– Det er to forskjellige syn. Jeg skjønner at finnene er forbannet, og jeg skjønner at Emil er skuffet.

– Det koker enormt på en sånn stadion. Når du kommer inn, er det enormt med støy og trykk. Det er lett å være en millimeter for sen med å bytte spor. Hadde Iversen skiftet to tideler før, hadde det sett elegant ut. Men to tideler senere, så ser det klønete ut, sier Northug.

– Hadde du også skiftet spor der?

– Ja, man vil ha innersporet der. Jeg skjønner Emil godt, han var bare litt uoppmerksom. Men som jeg sa: Hadde det ikke vært publikum på stadion, hadde en langrennsløper hørt når man skal skifte, sier Northug, som selv ble nummer seks på Norgescup-tremilen søndag.

Se Iversen-kollisjonen her:

– Hadde ikke skjedd med Northug

Da Iversen ble spurt om kollisjonen en stund etter rennet, gikk tankene til Northug.

– Jeg er en av de beste her i dag, men når det gjelder som mest blir det et uhell, og det hadde ikke skjedd med Petter Northug. Det kan ikke bli verre for en skiløper å oppleve det jeg har gjort nå, sier han.

Northug og Iversen er gode venner, og var romkamerater tidligere i Lahti-VM.

Northug hadde også trøstende ord til Emil Iversen - i likhet til Johannes Høsflott Klæbo - som var Norges startmann på lagsprinten.

– Jeg skal ringe han og snakke med han. Emil er et av de største klassisktalentene vi har hatt på lang tid. Det er utrolig imponerende det han gjør i klassisk, vi så avslutningnen hans mot Martin i Falun. Når ting klaffer for han, er han en av verdens beste. Så laguttaket var hvert fall helt riktig.

Husker tilbake til sitt verste fall

Northug håper Iversen - sammen med Norges startmann Johannes Høsflot Klæbo - kan lære av opplevelsen

– Vi hadde to ferske gutter på start. De får sikkert nye muligheter. Det eneste jeg kan si, er at man lærer av sånne ting, og bruker det som motvasjon videre, sier Northug.

– Mitt verste fall var i Sapporo (på fellestarten med skibytte i 2007-VM, journ. anm.), da jeg var på vei forbi tyskerne som dominerte da, og trynet. Det var et fall som ga meg ripe i lakken. Det viktigste var at jeg brukte det som motivasjon frem mot Liberec-VM to år senere. Det må Johannes og Emil gjøre også.

Northug har selv gode minner fra lagsprinter. Han vant øvelsen sammen med Øystein Pettersen i 2010-OL, og gjorde det samme med Finn Hågen Krogh i Falun-VM for to år siden.

Northug var uaktuell for å gå lagsprinten denne gangen, siden han ikke er med i VM-troppen. Han kan imidlertid gå femmila neste søndag, siden han er direkte kvalifisert som tittelforsvarer.

