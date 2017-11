Northug trues med straff etter «Sverige-stunt»: - Dette var ment som en hyllest

Trondheim kunstmuseum sikret seg et av vår tids viktigste kunstverk

Lasse veide 170 kilo. Nå har han tatt 75 av dem: - Jeg vil vie livet mitt for å hjelpe andre

Fire nye russere utestenges for doping

Fotballtoppen erkjenner kvinneproblem: – Lider fortsatt under manglende aksept og dårlige holdninger

Northug betaler fem menn for å hjelpe ham i Sverige

Oilers tar grep for å stoppe negativ trend

Saken oppdateres.

Den norske skistjernen har skapt mye oppmerksomhet etter at det ble kjent at han ville bruke en blågul drakt med tre kroner på brystet under helgens premiere i Bruksvallarna.

Men nå skriver svenske Expressen at draktstuntet bryter med svensk lov. Drakten er en kopi av det svenska ishockeylandslaget Tre Kronor sin drakt.

– Lovbrudd

– De tre kronene er et beskyttet svensk statssymbol. Alle som vil benytte seg av symbolene i idrettslige sammenhenger må tilhøre idrettsforbund som ligger under Riksidrottsförbundet, og søke om tillatelse hos Patentverket. Og senere sendes det videre til oss. Med jevne mellomrom må man få fornyet denne tillatelsen, sier statsheraldikeren Henrik Klackenberg til Expressen.

– Ettersom Coops logo finnes på drakten, så er det helt åpenbart at det svenske statssymbolet utnyttes i kommersiell sammenheng, og da er det et lovbrudd som kan resultere i bøter, sier han videre.

Har ikke søkt

Northugs manager Are Sørum Langås bekrefter overfor Adresseavisen at man ikke har søkt om noen slik tillatelse.

– Vi har ikke søkt om å få benytte oss av Tre Kronor-symbolet. Nå må vi nesten se om vi skal benytte oss av fire kroner i stedet, eller kanskje to. Det kler oss best med fire kroner, sier Langås.

– Må dere i verste fall droppe drakten?

– Det får vi se på. Har vi gjort noe galt, så må vi kanskje droppe drakten. Dette var ment som en hyllest til Sverige, på samme måte som Petter gjorde i 2015, sier Langås til Adresseavisen.

Petter Northugs far, John, blir overrasket når Expressen ringer ham.

– Det her hadde vi ingen anelse om. Dette må vi undersøke, for vi vil jo ikke ha nboe bråk, sier han.