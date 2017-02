Northug vant for fire år siden – nå er han niendevalg på samme distanse

Saken oppdateres.

VIERUMÄKI: Norge stiller med et knallsterkt lag på onsdagens 15-kilometer i VM. En formsvak Emil Iversen er ute. Martin Johnsrud Sundby, Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug og Johannes Høsflot Klæbo skal forsvare den norske æren. Alle de fire er medaljekandidater.

Herrelandslagstrener Tor Arne Hetland forklarer den utfordrende jobben i forbindelse med uttaket med at Norge trolig hadde hatt ytterligere fire medaljekandidater om de hadde fått stilt andrelag.

Åtte medaljekandidater

– De fire vi har tatt ut er dem vi tror går aller fortest akkurat nå. Vår intensjon var at Emil skulle gå. Han vant under verdenscupen i Falun og ble nummer to i Kuusamo. Han har hatt gode sjanser nå, men var ikke helt i draget på sprinten, selv om han fikk et ok resultat. Emil gikk også lagsprint og fikk et ok resultat der også, sier Hetland.

Iversen falt som kjent inne på stadion slik at Norge mistet gullsjansen på lagsprinten.

Hetland ramser i tillegg opp en rekke løpere som kunne ha kjempet om medalje i morgen.

– Vi har hatt Sjur Røthe med i kabalen, Finn Hågen Krogh og Hans Christer Holund, og kunne stilt ett lag til som hadde vært i nærheten av medalje.

– Northug er niendemann

– Du nevner ikke Petter Northug. Hvor mange lag måtte Norge ha stilt med om han skulle ha fått plass ?

– Han er vel nummer ni da, sier Hetland til Adresseavisen.

Petter Northug, vinneren av 15-kilometeren under VM i Val di Fiemme i 2013, er langt unna normal form og er nå hjemme i Norge for å forberede seg til den avsluttende femmila. Etter planen skal han returnere til Finland på fredag.

Tor Arne Hetland vil ikke si hvem det var som tok plassen til Emil Iversen på laget som skal gå 15-kilometer onsdag.

Vil ikke røpe erstatter

– Vi har gjort en totalvurdering av laget og slik ble det til slutt. Intensjonen var at Emil skulle gå 15-kilometeren her. Hvem som har tatt hvem sin plass ønsker jeg ikke å kommentere.

Emil Iversen var svært nedfor etter svikten på lagsprinten søndag.

– Akkurat da Emil fikk beskjed om at han ikke skulle gå, hadde han lyst til å synke i jorda allerede. Akkurat da hadde han ikke veldig lyst til å gå flere skirenn, sier Hetland.

– Så fikk han tenkt seg litt om. Han hadde jo etter hvert lyst til å gå 15-kilometeren. Hadde det vært verdenscup så hadde han gått, fortsetter den norske landslagstreneren.