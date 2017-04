Northug vant spurten i bitende kulde på Island

Saken oppdateres.

Langrennsstjernen hadde god kontroll da han staket først over mål i det 50 kilometer lange Fossavatn Ski Marathon på Island. Løper starter i Isafjordur og arrangeres for 69. gang. Løpet har vært en del av Fis-kalenderen siden 2005, og er worldlopp-renn for tredje gang.

Runar S. Mathisen holdt lenge følge med trønderen, men Northug ble til slutt for tøff i spurten.

– Min første seier på Island. Det smaker godt, sa Northug til sin egen TV-kanaletter rennet.

Dårlig forberedt

Før rennet følte Northug seg dårlig forberedt og i dårlig form, men kanskje var været det som bekymret trønderen mest.

– Det var vind og kaldt. Jeg så ikke lyst på det halvveis, men så kom vi heldigvis inn i en dal. Da ble det bedre. Etter hvert ble jeg så sliten at jeg ikke merket hvor kaldt det var. Jeg prøvde å gå fra, men hadde ikke noe å gi. Jeg var sliten, la trønderen til.

– Aldri gått renn så sent

Northug var likevel tilfreds med seieren.

– Det kjennes bra å avslutte sesongen med seier. Jeg har aldri gått skirenn så sent på året før. Nå har jeg én start på Island, og én seier. Hundre prosent uttelling. Men nå har jeg skrumpballur, så jeg skal opp i det boblebadet vi har på hotellrommet, sa Northug smilende.