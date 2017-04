Northug vant tradisjonsrikt renn for fjerde gang

Saken oppdateres.

Petter Northug vant Flyktningerennet i langrenn søndag. Han gjorde det i overlegen stil etter 42 kilometer.

Dette var hans fjerde seier i rennet, skriver Trønder-Avisa . Northug var offensiv søndag og dro med seg flere spurtpremier underveis. På grunn av vanskelige værforhold ble distansen på rennet kuttet ned noe. Man krysset blant annet ikke svenskegrensen.

Erik Melin Söderström ble nummer to og var nesten halvannet minutt bak Northug.

Trønderen har hatt en skuffende sesong. Han trente for hardt etter et høydeopphold i høst. Dette gjorde at han aldri kom i skikkelig form.

