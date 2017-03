Northug vil guide Bendtner rundt i Trondheims uteliv

Saken oppdateres.

DRAMMEN: Som under VM-sprinten i Lahti imponerte Petter Northug i kvartfinalen under verdenscupen i Drammen. I finalen ble det nok en gang i tyngste laget. 31-åringen gikk inn til fjerdeplass, slått av Eirik Brandsdal, Johannes Høsflot Klæbo og Sergej Ustjugov.

Northug mener han er én måned unna toppform.

Uten NM-motivasjon

- Hadde jeg hatt en måned til så skulle jeg ha vært sterk, hvis jeg hadde fått et høydeopphold og en måned med grunntrening. Da kunne jeg nok ha hatt kvartfinalegiret hele tiden, sier han til Adresseavisen.

- Det er altså håp i NM del 2?

- Jeg klarer ikke å motivere meg til slike løp, sier Northug, som ikke har stor tro på egne prestasjoner under lørdagens femmil i Holmenkollen.

- Jeg tror det blir tøft å gå der. Jeg tror det blir en parademarsj for de sterkeste løperne i den løypa. Vi vil nok se et løp som i fjor, der Martin Johnsrud Sundby får med de sterkeste kapasitetsløperne, i hvert fall på den første delen av femmila. Så tipper jeg han sier good bye på femte eller sjette runde.

- Får se om et halvt år

Som de fleste andre trøndere og fotballinteresserte nordmenn har Northug naturligvis fått med seg favorittklubben Rosenborgs ferske signering. Den danske stjernespilleren Nicklas Bendtner er nå på plass sammen med resten av RBK-laget.

- Jeg tror han kommer inn i et veldig strukturert, hardtarbeidende Rosenborg. Jeg tror det er positivt at det er flere dansker på laget, at han har medspillere som snakker samme språk. Hvis han er motivert for å gjøre jobben og begynner å nærme seg 80-90 prosent av toppnivået, så skal jeg se at forsvarsrekka nede i Kristiansund klarer å holde unna, sier Northug til Adresseavisen.

- Hva er den største utfordringen med å hente ham?

- Det kan vippe begge veier. Han kan trenge litt tid før han finner formen. Han kan komme inn på et lag der vi har Pål André Helland og Mushaga Bakenga i form, som kanskje er litt sterkere enn ham nå. Forhåpentligvis tar han dem igjen og blir bedre når han er i form. Alt dreier seg om han har motivasjon. Ingen vet hva han tenker i sitt eget hode. Vi får se når det har gått et halvt år.

Bendtner har ikke bare blitt kjent for sine sportslige prestasjoner. Hans karriere har også vært fylt av skandaler. Det har Petter Northug fått med seg.

Vil passe på Bendtner

- Trondheim blir vel en rolig by for ham, sammenlignet med der han har herjet før. Jeg så bare historikken hans. Det er i hvert fall klubber han har vært på i England som vi ikke kan tilby oppe i Trondheim. Jeg tror ikke Dreams (showbar) har det samme aktivitetsnivået. Jeg tror det blir trist for ham der, sier Northug med et smil.

- Vil du passe på ham?

- Jeg håper at jeg får guidet ham litt rundt, så jeg kan vise ham litt rolige plasser. Det går faktisk an å møtes på Downtown og ta en kaffe også. Det blir nok litt kjedelig for Bendtner, sier Northug.