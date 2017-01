Northugs svenske rival sliter: – Det kan ikke fortsette slik

Saken oppdateres.

Northug-rivalen Calle Halfvarsson ble syk rundt juletider. Han sto derfor over Tour de Ski og dro på fjellet i svenske Idre i Dalarna alene for å trene. I helgen fikk han besøk av mamma og pappa Halfvarsson.

– Mamma hjelper til og lager mat, og pappa er med som selskap. Det er fint å få god mat, og det er litt mer sosialt å være flere, sier han til Aftonbladet.

Tung trening

Nå trener Halfvarsson som om det var sesongoppkjøring. 20–25 timer tung trening i uken. Lange distanser med lavt tempo denne dagen, intervaller og styrketrening dagen etter.

Han kjemper for å komme tilbake til formen han var i da verdenscupen startet. Da herjet svenskene, og Halfvarsson tok to verdenscupseiere og en pallplass.

Men så ble svensken syk. Før Davos reiste han hjem til Sverige. Han merket at han fikk tilbake forkjølelsen som plaget han i forrige sesong. Undersøkelser viser at han har en form for kronisk bihulebetennelse. Etter denne sesongen skal han utredes videre for sykdommen.

– Det kan ikke fortsette slik. Bare jeg blir forkjølt er jeg ute i flere uker. Det blir for tungvint, det er frustrerende, sier han til Aftonbladet.

Halfvarsson fikk i sommer påvist anstrengelsesastma. Store deler av forrige sesong ble ødelagt av sykdomsproblemer, med trykk i bihulene og tungt hode. Problemene han opplever nå kan ha en sammenheng med astmaproblemene.

VM er målet

Han hadde planer om å kjempe om verdenscupseieren, men nå er det VM som er det viktigste målet for svensken. Kommer han i toppform, er han en av de største utfordrerne til de norske løperne. Og til Petter Northug på ankeretappen på stafetten.

– Jeg kommer til å stå over noen renn. Jeg har sagt at teamsprinten ligger dårligst an. Jeg kan komme dit i en fantastisk form og kan kjøre alt, men det er ikke smart å gjøre det, sier han til Aftonbladet.

Halfvarsson står over verdenscuphelgen i Ulricehamn, sammen med blant annet Petter Northug, Johannes Høsflot Klæbo og Stina Nilsson.