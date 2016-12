Northugs trener tror ikke Sundby vinner Tour de Ski

Saken oppdateres.

VAL MÜSTAIR: Mens konkurrentene er på plass i nydelige omgivelser i sveitsiske Val Müstair, er Petter Northug fortsatt ikke kvitt problemene som har holdt ham borte fra normal trening i snart en måned.

VM-kongen fra Falun holder seg fortsatt hjemme i Trøndelag.

– Han er i lett trening, men fortsatt ikke i normal trening. Han må ha litt mer tid på seg før han er hundre prosent, sier trener Stig Rune Kveen til Adresseavisen.

Følg dagens prologer i Tour de Ski direkte her !

– Ikke bekymret for VM

Northug har frem til i dag gått hver eneste etappe av Tour de Ski. For første gang må han i år stå over. Touren skulle være en viktig del av forberedelsene til VM i slutten av februar. Nå må 30-åringen endre planene totalt.

– Han gjennomfører nå korte skiturer, løpeøkter og styrketrening. Jeg vil si at det er litt fremgang fra for to uker tilbake, sier Kveen.

– Er dere bekymret for VM?

– Vi er fortsatt ikke bekymret, men det er klart: Jo tidligere dette slipper, jo bedre.

Skandinavisk Cup uaktuelt

Overtrening i forbindelse med det siste høydeoppholdet i november skal være årsaken til Northugs problemer.

– Humøret hans er bedre nå. Det tyder på at kroppen også er litt bedre. Vi må bare være positive og se fremover.

Det er helt uvisst når Northug igjen vil gå skirenn. Konkurransene i den skandinaviske cupen i Lahti kommende helg er helt uaktuelt.

– Han må trene med normal kropp i lengre tid før det er aktuelt å gå skirenn, sier Kveen.

Mange forfall

Northug er ikke den eneste toppløperen som står over årets tour. Også kometen Johannes Høsflot Klæbo holder seg hjemme, sammen med svenske Calle Halfvarsson. De russiske stjernene Maksim Vylegzjanin og Aleksander Legkov er utestengt på grunn av mistanke om brudd på dopingreglene i Sotsji-OL.

Dermed trekkes Martin Johnsrud Sundby frem som storfavoritt. Kveen tror imidlertid en annen løper vil komme først opp monsterbakken i Val di Fiemme neste søndag.

– Finn Hågen Krogh er min favoritt, på grunn av løpsprogrammet i årets Tour de Ski. Av trønderne er Emil Iversen sterkest, mener Northug-treneren.

Kvartfinalene på dagens sprint i Val Müstair starter klokken 14.50.