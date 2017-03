Null gull på herrene individuelt: – Vi er fornøyde

Saken oppdateres.

LAHTI: De siste 10 årene er det Petter Northug som har vært garantist for gullmedaljer til Norge i langrenn.

Når han denne gangen ikke har hatt sin beste sesong og mannen som skulle ta gull, Martin Johnsrud Sundby, ikke får det til å klaffe hundre prosent, ble det kun stafettgullet norske herreløpere tar med seg på flyet fra Helsinki mandag formiddag.

– Laget har prestert

Herretrener Tor-Arne Hetland og sportssjef Vidar Løfshus får seg likevel ikke til å se at de er i nærheten av en nedtur.

– Når vi ser på laginnsatsen, så har hele laget prestert, og de har vært helt i toppen, sa Hetland etter at ikke det ble null nordmenn på pallen etter femmila.

Martin Johnsrud Sundby har to sølv. Niklas Dyrhaug har en bronse. Johannes Høsflot Klæbo har en bronse. Det er de individuelle medaljene til Norge i Lahti-2017.

– Vi har som overordnet mål å være beste nasjon gjennom hele sesongen. Det klarer vi med bravur, sier sportssjef Løfshus.

– Ingen norske individuelle gull i herrelangrenn. Er det godt nok?

– Ja det er godt nok. Det er mange som satser hardt på å ta gull her. Nå har vi både Ustjugov, Niskanen og denne gangen var det Alex Harvey som var best. Det viser at det er stor bredde i internasjonal langrenn.

Brukes som inspirasjon

Han skulle gjerne hatt det gullet store deler av det langrennsgale Norge så gjerne vil se.

– Nå er VM-fasiten klar. Dette må vi bruke som inspirasjon inn mot OL i Pyeongchang neste år, sier Løfshus.

Tor-Arne Hetland vet hva som skal til.

– Vi må bare jobbe enda hardere.

Mannen som selv vant gull i VM i Lahti i 2001, føler at det har vært mesterskap hvor gullhåpet Martin Johnsrud Sundby ikke har fått betaling som fortjent.

– Martin er i sin aller beste form og han går bare gode skirenn. Dessverre får han ikke det gullet han fortjener.