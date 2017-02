Ny beskjed fra Northug: Dropper høyden før VM

Saken oppdateres.

LYGNA: Det er landslagets medieansvarlige Gro Eide som opplyser at Northugs forberedelser til VM i Lahti likevel ikke blir i høyden. Northug skal istedet dra til Trøndelag for å lade opp i hjemlige omgivelser.

– Vi tilpasser og individualiserer precamp for samtlige løpere som er tatt ut til VM når det gjelder lengde, sted og treningsinnhold, også for Petter, sier landslagstrener Tor Arne Hetland i en melding fra skiforbundet.

– Årsaken til at Petter nå forbereder seg i lavlandet kontra høyden er maksimal restitusjon etter tre NM-løp. Et godt og sikrere valg for å få muligheten til å forbedre seg med tanke på nok fart og kvalitet i treningen med fokus på sprinten i Lahti, fortsetter Hetland.

Northug er direktekvalifisert på sprinten og femmila i VM ettersom han vant i Falun for to år siden. Han er også tatt ut i den norske tolvmannstroppen, slik at han har mulighet til å gå flere VM-distanser.

Trengte konkurranser

Petter Northug har de siste tre dagene fullført tre distanser i NM. På søndagens stafett gikk han andreetappen for Strindheim, som ble nummer elleve.

Da Adresseavisen pratet med Northug etter hans etappe søndag ettermiddag, oppsummerte han mesterskapet slik:

– Det var en solid sprint, der jeg tålte prolog, kvart- og semifinale. Det var to tøffe dager på distanseløpene. Det er slik jeg trenger nå, for å få et løft mot det som skal skje.

Uavklart etter stafetten

Han hadde da fortsatt ikke avgjort hvordan opplegget de kommende to ukene skulle bli.

– Jeg har ikke helt bestemt meg. Vi skal evaluere litt etterpå, kjenne litt på kroppen og så skal vi bestemme oss.

I halv sju-tiden søndag kveld kom meldingen om at Northug har bestemt seg for å forberede seg i lavlandet hjemme i Norge og dermed dropper høydeopphold.