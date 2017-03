Ny verdensrekord i langrenn: - Klart jeg måtte slå Klæbo

Saken oppdateres.

De målte krefter på Gåsbu onsdag kveld. Øvelsen var 100 meter spurt på ski.

Jensen hadde på forhånd rekorden fra Bislett i 2013 på tiden 11,56 sekunder. Klæbo skulle slå den på prologen med tiden 11,38. Men i forkant hadde Jensen allerede slått sin egen rekord.

Jensens nye verdensrekord på 100 meter spurt på ski er 11,03 sekunder.

– Det var viktig. Jeg synes det. Johannes, som kommer her og til vanlig går tremil i verdenscupen, det er klart jeg må slå ham. Jeg er spesialist på det her, så det var gøy, sier Jensen til Hamar Arbeiderblad .

– Ikke noe nederlag

Klæbo, som satte ny rekord som tidenes yngste sammenlagtvinner i sprint, tok tapet med et smil.

– Jeg synes ikke det var noe nederlag. «Ludde» er utrolig rask, og han trener hele året på dette her. Jeg trente i går kveld og i dag morges, så jeg er veldig fornøyd med å bli nummer to her, sier Klæbo til NRK .

Da de to møttes til finale senere på kvelden, var også Jensen sterkest.

Ny kvinnerekord også

Statskanalen sammenligner tiden med Usain Bolts rekord på 100 meter sprint som er på 9,58 sekunder.

Også for kvinnene ble det satt ny rekord. Marte Nordlendes nye magiske tid er på 12,45.

– Det er veldig gøy å klare det. Jeg trener mest sprint, ettersom jeg sliter med utholdenheten, stråler Nordlende til Hamar Arbeiderblad.