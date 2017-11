Nye dopingskandaler rulles opp: Russlands OL-skjebne avgjøres i desember

Sundby kan få to bronsemedaljer etter Legkov-disk: – Dette er trist for langrennssporten

Onsdag ble de to første diskvalifikasjonene etter dopingskandalen i Sotsji offentliggjort.

Alexander Legkov og Jevgenij Belov er utestengt fra OL på livstid, og førstenevnte er blitt fratatt gull og sølv fra henholdsvis 50 kilometer og stafett i 2014.

Den internasjonale olympiske komité varsler at flere avgjørelser fra disiplinærkommisjonen ledet av Denis Oswald vil følge i løpet av kort tid, og at alle saker for utøvere som er aktuelle for vinterlekene i 2018 skal behandles innen utgangen av november.

Det opplyses også at IOC-styret på sitt møte i Lausanne 5.-7. desember vil ta en avgjørelse om russiske utøvere overhodet skal få delta i Pyeongchang-lekene. Dette skal gjøres på grunnlag av funnene og anbefalingene fra en granskingskommisjon ledet av Samuel Schmid, tidligere president i Sveits.

Vil ha WADA på banen

Norges kulturminister og WADA-visepresident Linda Hofstad Helleland sa tidligere onsdag til nettstedet Insidethegames at hun har bedt WADAs president Craig Reedie og direktør Olivier Niggli om å sørge for at spørsmålet må diskuteres grundig under WADA-styremøtet i Sør-Korea 16. november.

Oswald- og Schmid-kommisjonene har da ennå ikke fullført sitt arbeid, men Helleland mener at WADA allerede i november må ta stilling til om man skal anbefale utelukkelse av Russland fra OL eller ikke.

WADA anbefalte utelukkelse av Russland fra Rio-lekene i 2014, men IOC endte med å la det være opp til det enkelte særforbund. Den avgjørelsen ble tatt først et par uker før lekene.

Under møtet i Seoul skal WADA også ta stilling til om man skal ta Russlands antidopingbyrå inn i varmen igjen etter at det har vært erklært ikke samarbeidende siden november 2015.

Åpen diskusjon

– Vi må ha en åpen diskusjon om disse tingene i Seoul, og vi må følge opp på passende vis, sier Helleland til nettstedet.

– Derfor har jeg sendt en epost til Reedie og Niggli slik at all informasjon vil være på bordet som grunnlag for åpne diskusjoner slik at WADA kan fatte passende avgjørelser. Jeg understreket også viktigheten av at vi ser på konsekvensene av McLaren-rapporten.

Hun hevder at hun har fått positivt svar og tror at Reedie og Niggli vil sørge for at spørsmålet blir tatt opp under møtet.

Alternativer er å la Russland delta som vanlig, å nekte alle russere OL-deltakelse eller å la bare de russiske utøvere som har vært underlagt uavhengig dopingtesting over tid få delta i OL.

