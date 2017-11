Oppdagelsen skremte Weng: - Jeg må bare tenke at det går bra

To klager på at kinesisk selskap skal bygge bru i Nord-Trøndelag

Saken oppdateres.

Langrennsløperen, som vant verdenscupen sammenlagt siste sesong, var så pigg i høst at hun nærmest følte seg uovervinnelig.

– Ting gikk så lett og jeg ble ivrig. Jeg trodde jeg var en maskin, ler Weng, der hun sitter litt urolig på stolen under møtet med pressen på Beitostølen.

Men hun forteller gjerne om det som skjedde i høst, da hun i september følte seg i kjempeform og tenkte det kom til å bli tidenes sesong.

Da svirret det i hodet «Dette kommer til å bli bra, altså. Synd ikke det er vinter».

Hun skjønte at hun ville få et favorittstempel og ga litt ekstra gass på hver økt.

Det skulle hun ikke ha gjort. Sakte merke hun at kroppen ikke lenger var som før, at syren kom tidligere, og at hun ble stiv. Laktattestene fortalte svart på hvitt at alt ikke var som det skulle. Dermed måtte hun ta det med ro i oktober.

– Jeg måtte ligge mer på sofaen. Det var mindre trening og mer hvile, forklarer hun.

Mangler et viktig gull

Weng har hatt en god karrière, selv om hun mangler det individuelle mesterskapsgull som senior.

Men tross alt har hun fire VM-gull, ett i lagsprint med Maiken Caspersen Falla, og tre i stafett.

I en OL-sesong er det naturlig å tenke pallen, men foran åpningen på Beitostølen erkjenner hun en viss usikkerhet.

– Jeg starter fredag, så får vi se, kommer det fra løperen fra IL BUL i Oslo.

Det er sprint lørdag og 10 km skøyting søndag.

Hun tenker tilbake på sesongen i fjor, da hun også trøblet i inngangen.

– Det skjer hvis man blir for ivrig og ting går lett.

Da kom hun sterkt utover. Weng overtok ledelsen i verdenscupen i desember, og beholdt den vinteren ut.

– Jeg hadde en dårlig høst også i fjor. Da var ikke hodet på plass. Nå var det bena som ikke var på plass.

– Hva har du lært?

– At jeg må følge min egen oppskrift. Jeg trodde jeg var en maskin, men jeg er ikke det.

Hun vil ikke bruke ordet smell eller krise, bare «en tyngre periode». 26-åringen måtte rett og slett ta en pause. Men nå merker hun at det er fremgang igjen.

– Jeg har fått slappet av godt og har gått to testløp som har funket veldig bra.

Weng har målt seg med Marit Bjørgen, og sett at hun henger godt med. Hun er glad for at hun har tatt de festene, i stedet for å gå alene og håpe og tro, uten å vite.

– Har du vært bekymret?

– Jeg må bare stole på meg selv og tenke at det går bra. Testløpene har gitt meg mer selvtillit.

Landslagstrener Roar Hjelmeset opplever en utøver på vei tilbake igjen. Av erfaring vet han at ting kan rette seg fort. Han vet også en løperen fra Ytre Enebakk er aktuell på alle distanser i OL. I siste VM stilte hun på alle seks.

– Hun var verdens beste løper i fjor, minner han om.