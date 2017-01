Opprettet «War Room» for å takle tidenes medietrykk

Saken oppdateres.

13. oktober 2016 var dagen da norsk skiidrett skulle vise seg frem for mediene i all sin prakt. Men i stedet for det årlige avsparket før vintersesongen, ble det en av de mest krevende dagene i norsk skihistorie.

Klokken 10.43 tikket det inn en mail hos norske sportsjournalister:

«Et enstemmig skistyre har funnet det riktig å avlyse kick-off i en så krevende og alvorlig situasjon for norsk langrenn og Norges Skiforbund».

Sjokknyheten var akkurat blitt kjent. Therese Johaug hadde avlagt en positiv dopingprøve .

Noen timer senere haglet blitzregnet mot bondejenta fra Dalsbygda, mens hikstelydene hørtes over høytalerne. Så banket hun hånda hardt i bordet og slo ettertrykkelig fast: «Jeg skal vise alle at jeg er så uskyldig i denne saken».

105 dager senere er hun tilbake på Ullevaal stadion og skal møte Domsutvalget i Norges Idrettsforbund. Antidoping Norge vil utestenge henne fra all idrett i 14 måneder.

War Room på Ullevaal

– Det er omtalt som en av de aller største mediesakene i Norge noen gang. Det medietrykket vi opplevde, er ikke i nærheten av noe vi har opplevd tidligere i Skiforbundet, sier Gro Eide, medieansvarlig for langrennslandslagene.

I ukene som fulgte kom henvendelsene konstant. I Skiforbundets lokaler ble et møterom gjort om til «War Room», en slags kommandosentral. En prosjektor kastet et Excel-ark opp på veggen hvor alle henvendelser ble registrert, hvordan de skulle håndteres og hvordan de skulle utføres.

Eide, kommunikasjonssjef Espen Graff og informasjonsmedarbeider Clas Tommy Herland fikk mat servert i kommandosentralen så de skulle slippe å kaste bort tid på å gå ut.

– Henvendelsene rant inn hele tiden via mail, telefon, sms, messenger og litt forskjellig, sier Eide.

Det viktigste i kommunikasjonsstrategien var at alle var samlet om fakta og budskap, og at alle relevante personer var involvert og inkludert før noe ble kommunisert til omverdenen.

Lederen som ikke ville snakke

Norske sportsmedier har i mange år dratt til fjellområdene nord i Italia for å følge mesterskapsforberedelsene til norske skiløpere. Nå dro de for å finne svar på om versjonen til Johaug og lege Fredrik Bendiksen stemte.

Området ble saumfart for å finne lokale apoteker eller utsalgssteder som kunne ha solgt en lignende krem til løperen selv eller andre i det norske støtteapparatet.

At Johaug fikk salven fra legen, er helt sentralt for straffeutmålingen i saken.

Siden Bendiksen selv ikke hadde vært i Seiser Alm da Johaug fikk solstikk og ble syk, var det fysioterapeuten Torger Hansen som hadde det medisinske ansvaret på samlingen. Han var også administrativ ansvarlig i helseteamet.

Men han var det ingen i mediene som fikk snakke med. Skiforbundet bestemte at alle medisinske spørsmål skulle besvares av Peter Olberg, den nye sjeflegen på landslaget.

Han hadde imidlertid lite å bidra med om hva Hansen eller andre i støtteapparatet hadde gjort for å hjelpe Johaug før Bendiksen kom til Italia.

– Jeg har ikke fått informasjon om hva som på gikk i de dagene i Seiser Alm, sa Olberg til Aftenposten.

Snakke med etterforsker, ikke mediene

«Lederen av helseteamet har fått munnkurv», slo TV 2 fast, men Skiforbundet avviste at det var snakk om talenekt. Han har fortsatt ikke gitt intervjuer om saken.

Eide forklarer at det var mange fra Skiforbundet som hadde vært i Italia, og at det var helt umulig at alle kunne uttale seg om hvordan de opplevde saken.

– Da er det viktig at vi snakker med dem som etterforsker saken, ikke med mediene. Det er viktig med én kanal utad, sier hun.

Derfor valgte de Olberg, mens Hansen fortsatt ikke har fortalt hvordan han opplevde situasjonen til verdens beste skiløper

– I en sak hvor det er veldig mye informasjon, så er det viktig at budskapene basert på fakta blir klare og tydelige for alle parter, både internt og eksternt, forklarer Eide.

Mer omtale enn Northugs fyllekjøring

Saken vekket enormt engasjement i Norge, Sverige og Finland. Etter 13 dager var saken ifølge Retriever omtalt i 3689 medieoppslag.

– Det er svært sjelden at vi ser slike høye tall, og det betyr at Therese Johaug er Norges desidert mest omtalte person for tiden, sa Kristina Nilsen, analysesjef i selskapet som overvåker norske medier.

Til sammenligning ble Martin Johnsrud Sundby omtalt 1007 ganger på like mange dager da det ble kjent at han var dømt for brudd på dopingbestemmelsene. Johaugs dopingdom ble også mer omtalt enn Petter Northugs fyllekjøring.

I samme periode var det nesten en halv million interaksjoner på sosiale medier.

I Sverige handlet tre av de ti mest leste sakene på aftonbladet.se den første uken etter avsløringen om Johaug. Mest leste var saken om at både Johaug og Bendiksen overså dopingvarselet på salvepakken.

Skiforbundet hentet inn tidligere medieansvarlig Rolf Nereng for å hjelpe med kommunikasjonsarbeidet, men droppet First House som de hadde fått mye kritikk for å engasjere under Sundby-saken.

– Vi var 2,5 årsverk tilgjengelig på kommunikasjon og selvsagt ikke rigget for en sak av slike dimensjoner. Jeg tror et stort næringslivsfirma som hadde opplevd et tilsvarende trykk i en så spesiell sak, ville satt inn ganske mange flere ressurser enn hva vi hadde, sier Eide.

Johaug føler støtte

Det norske folk diskuterte. Var forklaringen troverdig? Er det ikke meningsløst å bli utestengt for bruk av en leppesalve? Hva ville vi sagt om det var en russer?

«Idretten må besinne seg, slik at ikke dopingslisten blir for den det som Koranen er for IS», skrev den svenske forfatteren Lena Andersson, og sørget dermed også for det mest leste debattinnlegget på aftenposten.no i fjor.

«Svensk dopingekspert tviler på Johaug: Det er en usannsynlig forklaring», ble en av de aller mest leste sportssakene.

– Det virker som de aller fleste, iallfall basert på den støtten og kommentarene vi får, har gjort seg opp en mening om at det er slik hun sier at det er. Men det er helt sikkert delte meninger, det vet vi jo at det er, sier Johaugs manager, Jørn Ernst.

Folket mer hun har ansvar

Ifølge en spørreundersøkelse InFact gjorde for VG forrige uke svarer bare 8,6 prosent at Johaug ikke har ansvar for det som skjedde. Nesten halvparten mener at hun har hele eller deler av ansvaret.

Avisen skriver at skiløperen nøt langt større oppslutning like etter at saken blir kjent. Da mente 22,2 prosent at hun var helt uten ansvar. 3 av 10 mente hun hadde hele eller deler av ansvaret for dopingsaken.

Knut Weberg, fagsjef i InFact, kaller det hele «et signifikant stemningsskifte», og sier at Johaugs oppfatning av at hun selv er uten skyld ikke har all verdens betydning, «for nær halvparten mener at ansvaret er hennes».

Argumenterer for ingen utestengelse

Ernst forteller at det viktigste for Johaugs støtteapparat var å ta vare som henne menneske.

– Det var et voldsomt sjokk og påkjenning for henne og alle rundt, forteller manageren.

Han merker at interessen for saken har tatt seg kraftig opp igjen denne uken. Manageren forteller at Johaug selv er veldig klar for å bli ferdig med hele saken, få en avklaring og gå videre.

Ernst vil ikke si om Johaug selv tror at det er mulig å slippe videre utestengelse, men det er det skistjernens advokat, Christian Hjort kommer til å argumentere for.

– Det gjør vi med støtte i regelverket og praksis som foreligger, sier advokaten

I Utøverguiden til Antidoping Norge står det at «hovedregelen er at du selv er ansvarlig for alt som befinner seg i kroppen din. Den juridiske betegnelsen på dette er objektivt ansvar».

– Vi vil ikke bestride at utøver har et objektivt ansvar, men det er et krav til skyld for utelukkelse. Vi mener at Johaug ikke har opptrådt klanderverdig eller utvist noe skyld, sier Hjort.

De muntlige forhandlingene skjer onsdag og torsdag. Det er ventet at dommen faller om to til fire uker.

