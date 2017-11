Optimistisk Uhrenholdt Jacobsen: - Det er nesten så jeg ikke har opplevd det før

Her er sju tips for den aller beste barberingen

Astrid Uhrenholdt Jacobsen er blitt 30 år gammel. Fortsatt er det å gå på ski det flotteste hun vet. Selv om krevende medisinstudier har fått det til å bli snakk om karrièrestopp flere ganger, holder hun fortsatt på.

Men hun innrømmer at hun må gjøre noen grep for ikke å gå lei.

– Det blir kjedelig dersom jeg skal drive på med det samme hele tiden, forteller hun halvveis i høydesamlingen til de norske skilandslagene i Val Senales.

Har erfaring nå

Det begynner å nærme seg 11 år siden en 20-åring fra Oslo tok et overraskende VM-gull i Sapporo. I mellomtiden har hun vunnet åtte nye medaljer i VM, hun har vunnet fem verdenscuprenn og har han haug med pallplasseringer. Men hun har ingen medalje fra OL. Nærmest var hun i Sotsji for fire år siden med en 4. plass på sprinten.

Uhrenholdt Jacobsen leter hele tiden etter det neste nye hvor hun kan forbedre seg. Foran denne sesongen er det balansen som har vært såkalt fokus. Hun har trent litt på samme måte som de idrettsutøverne som er totalavhengig av god balanse, trener – alpinistene.

– Det er hverken typisk styrketrening eller typisk langrennstrening. Det er slik som alpinister, freeski-kjørere og freestylekjørere driver på med. Kjedelig balansetrening vil kanskje folk si, men jeg synes det er spennende.

På «babynivå»

30-åringen har trent knallhardt i årevis.

– Det er vanskelig å tro at man skal kunne forbedre oksygenopptaket eller bli mer utholdende ved å trene enda litt mer. Jeg har jo en gjennomtrent kropp fra før. Jeg tror det er mer å hente på å ta tak i nye ting.

Derfor har hun fulgt et opplegg for balansetrening som er laget av Morten Bråten på Olympiatoppen. Han er fagansvarlig for teknikk og motorikk.

– Det er jo ikke slik at jeg har dårlig balanse, men jeg tror jeg kan bli bedre. Og sammenlignet med alpinistene er jeg jo helt på babynivå.

Hun har merket stor fremgang.

– Dersom jeg blir litt bedre på dette området og står bedre på skiene, så kan jeg være litt mer effektiv. Bedre effektivitet vil gi mye større utslag enn litt bedre kapasitet, sier Uhrenholdt Jacobsen.

Nesten ikke hatt det bedre

Hun har hatt en bedre oppkjøring til sesongen enn på mange år.

– Ingen skader og nesten ingen sykdom denne gangen. Det er nesten så jeg ikke har opplevd det før.

Det er OL i Pyeongchang som er det store målet hennes for sesongen. Det er der hun vil gjøre det bra. Men det norske langrennslaget er bedre enn de fleste andre langrennslag i verden. Dermed må en skiløper som ville ha vært forhåndsuttatt OL-deltager i de fleste andre land i verden, kvalifisere seg.

Må til Tour de Ski

Derfor må hun og flere av jentene noe motvillig gå Tour de Ski.

– Det er jeg også nå innstilt på. Men de to siste rennene i Touren har jo ingen relevans for det som skal skje i OL, sier hun og har et håp om at hun skal slippe å gå opp den såkalte monsterbakken i Cavalese.

Men hun kan bli nødt til det også.

– Det tar seg neppe bra ut dersom hele det norske laget reiser hjem fra Tour de Ski før finalen.