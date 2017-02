Ordene tv-kameraene fanget opp, avslører Uhrenholdt Jacobsens storsinnede handling

Saken oppdateres.

LAHTI/OSLO: De sto der side om side, medaljevinnerne på 10-kilometeren: Charlotte Kalla, Marit Bjørgen og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Så fanget TV-kameraene opp en beskjed fra Uhrenholdt Jacobsen til de andre: «Det var godt jeg ble med den kvelden».

Uvanlig valg

I etterkant ble Uhrenholdt Jacobsen spurt om hva de hadde snakket om

– Det gikk i jentekjas og det får dere ikke vite noe mer om. De er ringrever begge to og det er ikke annet enn inspirerende, sier hun til Aftenposten.

Uhrenholdt Jacobsen forklarte imidlertid senere hvilken kveld hun snakket om.

Etter fellestarten med skibytte lørdag, der Uhrenholdt Jacobsen ble nummer 8, bestemte hun seg nemlig for å bli med på medaljeseremonien. Det var et uvanlig valg, all den tid hun ikke skulle få premie selv.

Beslutningen står i sterk kontrast til andre utøvere, for eksempel Sergej Ustjugov, som var pottesur på medaljeseremonien etter sprinten, fordi han «bare» hadde blitt nummer to.

– Henter energi fra det

Uhrenholdt Jacobsen reiste inn til Lahti sentrum sammen med gullvinner Marit Bjørgen - for å følge seremonien som tilskuer.

– Jeg håper ikke det var det som var avgjørende for at jeg gikk fort i dag, sier Uhrenholdt Jacobsen med et smil etter bronseløpet på 10-kilometeren.

– Men jeg tror jeg henter mye energi fra å være sammen med andre som har gjort det bra. Jeg gledet meg over at Marit hadde truffet med formen og at Charlotte hadde en god dag.

– Jeg tror det å glede seg over andre som har suksess, er en bra ting for meg. Jeg kan bruke den energien til å prestere bra selv, fortsetter Uhrenholdt Jacobsen.

– Mesterskapsløper

Energien holdt hvert fall til sesongens beste plassering for Uhrenholdt Jacobsen - og det i et VM.

Etterpå fikk hun ros fra Marit Bjørgen.

– Det synes jeg var utrolig artig. Astrid har hatt en trøblete sesong. Men igjen viser hun at er en god mesterskapsløper, hun klarer å prikke inn formen når det gjelder. Det er ikke mange ukene siden hun måtte droppe NM. At hun klarte å snu det, holde positiviteten oppe og ha troen ... Hun gikk et bra løp, åpnet kontrollert og gikk fort mot slutten.

Uhrenholdt Jacobsen er også trolig selvskreven på det norske stafettlaget. Stafetten for kvinner er på torsdag.

FAKTA, 10-kilometer for kvinner:

Gull: Marit Bjørgen, Norge 25.24,9

Sølv: Charlotte Kalla, Sverige 0.41,0 min. bak,

Bronse: Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Norge 0.55,5,

4) Heidi Weng, Norge 1.13,8 , 5) Anna Haag, Sverige 1.22,7, 6) Kerttu Niskanen, Finland 1.23,7, 7) Krista Pärmäkoski, Finland 1.31,4, 8) Ingvild Flugstad Østberg, Norge 1.34,5, 9) Justyna Kowalczyk, Polen 1.34,5, 10) Stefanie Böhler, Tyskland 1.35,8.

