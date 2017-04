Østberg knuste Bjørgen og kom med ny beskjed om fremtiden

Saken oppdateres.

Ingvild Flugstad Østberg (26) fikk en etterlengtet opptur i skisporet lørdag. Gjøvik-løperen vant Skarverennet med 46 sekunder ned til Marit Bjørgen.

Østbergs tid på 1.30.20 er også ny løyperekord.

Nå er tankene om å legge opp, som hun ga uttrykk for etter Canada-touren i mars, langt borte.

Overfor NRK bekrefter Østberg at hun fortsetter karrièren.

– Jeg har kommet på hvorfor jeg elsker dette. Jeg er ikke lei av ski, å trene eller å legge ned innsatsen som kreves. Nå gleder jeg meg til å ta fatt på mai og juni og legge ned den treningen som må til, sier Østberg til kanalen.

Kryptisk beskjed

Østberg har levert en god sesong, med tredjeplass i verdenscupen sammenlagt. Ski-VM i Lahti ble imidlertid en stor skuffelse, og da hun også mislyktes i verdenscupavslutningen i Canada, var Østberg usikker på fremtiden.

– Vi får se om det blir noe til neste år, sa hun kryptisk til NRK i Canada.

Senere i mars var tonen en annen i et intervju med Oppland Arbeiderblad . Da sa Østberg at hun «sannsynligvis» fortsetter karrièren.

På Skarverennet tok 26-åringen det et skritt lengre - og bekreftet at hun blir å se på TV-skjermene også på senhøsten. I den kommende sesongen er OL i Pyeongchang et naturlig hovedmål.

Lørdag var det tett blant langrennsessene i rennet som går fra Finse til Ustaoset. Bak Østberg og Bjørgen fulgte kjente navn som Krista Pärmakoski, Martine Ek Hagen og Ragnhild Haga.

I herreklassen vant forhåndsfavoritt Martin Johnsrud Sundby.