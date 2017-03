Østberg snakker ut: - Jeg fikk lyst til å legge skiene langt bak i skapet og ikke ta de frem igjen

Saken oppdateres.

Få minutter før Norges skijenter skulle ut på stafetten torsdag, møtte hun som ikke fikk være med, Ingvild Flugstad Østberg, pressen.

For mange var det overraskende at Østberg ble vraket, i og med at hun har hatt en bra sesong, og er nummer to i verdenscupen sammenlagt.

Overfor NRK forteller Ingvild Flugstad Østberg hvordan hun reagerte da hun fikk beskjeden.

– Jeg ble tom for ord. Jeg fikk lyst til å legge ski og staver langt bak i skapet og ikke ta de frem igjen, sier Østberg med et tappert smil.

– Fantastiske løpere

Det var Maiken Caspersen Falla som tok Østbergs plass, etter at hun tok gull både på sprintstafetten og sprinten. De andre som får gå er Marit Bjørgen, Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Hun ville imidlertid ikke kritisere lagledelsen. Østberg sier hun forstår uttaket.

– De er fantastiske skiløpere, som jeg respekterer. De fortjener å være på laget. sier Østberg.

Hun understreker imidlertid at det var tøft for henne å bli vraket.

– Jeg har vært på et høyt nivå lenge, og jeg har gått mange bra stafetter. Det er kanskje det jeg gledet meg mest til i VM. Derfor var beskjeden tung å få.

Norsk langrennsløper satte Myllylä på plass med dopingspørsmål. Hør historien i denne ukens utgave av Aftenpodden Sport: