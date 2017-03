Overlegen Sundby knuste Northug med over 11 minutter

Saken oppdateres.

Martin Johnsrud Sundby var fullstendig overlegen under Kobberløpet i Nordland. Over 43 kilometer slo han tredjeplasserte Petter Northug med over 11 minutter.

Røa-løperen gikk i et tempo som ingen var i nærheten av å henge med på. I mål slo han Magnus Stensås med seks minutter og 18 sekunder.

Northug tok tredjeplassen, men opp til Sundby skilte det hele 11.33 minutter.

I kvinneklassen vant Ingrid Mathisen klart foran Jenny Vangberg Jensen.

Kobberløpet ble lørdag arrangert for 49. gang. Rennet gikk i Sulitjelma i Nordland.

