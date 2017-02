Petter Northug etter sprinten: - Jeg garanterer at jeg går femmila

Saken oppdateres.

Store deler av sesongen til Petter Northug gikk i vasken etter at han sliten forlot Lillehammer i desember. Overtrening var svaret på hvorfor det ikke stemte for Northug.

Men til VM skulle han uansett. Han vant gull på sprinten og femmila i forrige VM, og er dermed kvalifisert på forhånd. Han ble tatt ut i VM-troppen, men like før VM sa han fra seg plassen og ble reserve.

Det var derfor knyttet stor spenning til hvor godt Northug hadde prikket inn VM-formen da sprinten startet. I prologen gikk det så vidt. Han ble nummer 27, nesten ti sekunder bak prologvinneren Sergej Ustjugov.

– Bruker å være som postmannen

Kvartfinalen vant han greit etter en solid spurt. I semifinalen havnet han på fjerdeplass, men gikk videre på tid sammen med Johannes Høsflot Klæbo. Mot alles forventninger skulle Petter Northug kjempe om sitt fjortende VM-gull.

Men i finalen hadde han ingen sjanse da Sergej Ustjugov satte opp tempoet. Til slutt ble det en femteplass.

– Jeg bruker å være som postmannen og leverer alltid, men det ble dessverre ikke slik i år, sier han.

Før VM var det usikkerhet om han kom til å gå både femmila og sprinten, men etter løpet bekrefter han at det blir femmil på Northug.

– Jeg garanterer at jeg kommer tilbake til femmila. Femmila er høydepunkt i alle mesterskap. Slik femmila har utviklet seg vet vi at det går styggfort, så det er bare å forberede seg godt. Nå må jeg få noen rolige dager inn mot det som skal skje neste helg, så får jeg forhåpentligvis være med å prege et nytt løp i VM, sier han til NRK.

Nå reiser Northug tilbake til Norge for mer trening og hvile, før han kommer tilbake til Lahti til søndagens avslutningsrenn.

– Vi vet ennå ikke hva slags eventyrfortelling dette blir. Jeg har ikke klart for meg hva jeg gjør ennå, men jeg skal komme tilbake med det hodet jeg hadde i dag på en femmil og så får vi se hvor mange kilometer det bærer, fastslår Northug.

Han forteller at han ga alt han hadde i dagens sprint, men at han ble ødelagt av tempoet i finalen.

– Jeg kjente at det kom til å bli skikkelig tøft. Når man har så mange dager uten trening er det et stykke opp til verdenstoppen. Mitt hode vil alltid være innstilt på å kjempe om gullet, men jeg var ferdig i finalen. Jeg er fornøyd med en femteplass, for første gang i et mesterskap, sier han.

– Krampen kom

Han forteller at han ga alt han hadde, men at han ble ødelagt av tempoet i finalen.

– Krampen kom, så det er ikke optimalt, men jeg har hevet meg formmessig. Jeg skulle gjerne hatt en måned til, men når jeg ikke hadde det er det det maksimale jeg får til, sier han.