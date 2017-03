Pinlig tabbe for glemsk Klæbo: - Jeg tror ikke mamma er overrasket

Saken oppdateres.

Turen over Atlanterhavet til Canada ble en suksesstur for årets langrennskomet Johannes Høsflot Klæbo. Han vant to av de tre etappene, og minitouren som markerte slutten av debutsesongen i verdenscupen. I tillegg vant han sprintverdenscupen, og fikk med seg beviset for det hjem.

Eller, planen var i alle fall at den store kulen skulle bli med på flyet hjem. Men på vei hjem fra Montreal og Canada klarte han å glemme den på flyet.

– Det var fint og rolig da jeg våknet. Jeg sov hele turen. Da vi landet, tok jeg med meg sekken og for å gå videre. Så kom jeg på da jeg skulle gjennom sikkerhetskontrollen, at jeg hadde glemt kulen. Den får seg en ekstra natt i Brussel på vei hjem, sier Klæbo til NRK i Brussel.

Klæbo forsøkte å få tak i den etter landing, men klarte det ikke mens han var på flyplassen. Likevel har han tro på at trofeet vil komme til rette til slutt.

– Jeg er vant til kun å ha med meg sekk. Når jeg må ha med meg en sølvkoffert i tillegg, blir det for mye. Det er klønete, men det er ikke så mye å få gjort med det, sier han til NRK.

Heidi Weng vant verdenscupen for kvinner sammenlagt, og fikk også med seg en kule hjem. Hun er hakket mer rutinert enn Klæbo, og hadde delegert ansvaret til noen andre.

Maiken Caspersen Falla vant også sprintcupen, men klarte å ha kontroll på kulen på flyplassen.