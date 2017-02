Polsk kritikk mot Norge: - Johaug-straffen er en hån

Saken oppdateres.

I forrige uke ble det kjent at Therese Johaug blir utestengt i 13 måneder etter at hun avga en positiv prøve for det anabole steroidet clestebol . Da er straffen ferdig sonet i midten av november, i god tid før OL i Sør-Korea neste sesong.

Det er ikke alle som er fornøyd med straffen. I helgen raste den svenske dopingeksperten Åke Andrén-Sandberg mot straffen, som han mente burde være fire år. Han mener det burde være veldig gode grunner til at straffen skal settes helt ned til 13 måneder.

– Reglene skal gjelde for alle, og da har hun sluppet billig unna. Reglene gjelder for store, sterke, stygge og dumme vektløftere fra land vi ikke synes noe om – like mye som søte og snille norske skiløpere, sier han til SVT.

Nå er det en tidligere polsk verdensmester, Jozef Łuszczek, som kritiserer straffen.

– Alle skal behandles på samme måte. Nordmennene føler aldri at de har vært urettferdige, og de har ridd på den bølgen de siste årene, sier Jozef Łuszczek til den polske avisen Przeglad Sportowy.

Han mener at alle de norske representantene burde blitt byttet ut.

Også den tidligere landslagsutøveren og treneren Edward Budny mener at dommen mot Johaug er for kort.

– Johaug fikk en så mild straff at det oppmuntrer alle til å ta risikoen. Det er en hån. De kan regne på det og fundere på om de kan ta en avstengning på seks eller ni måneder. Det er forferdelig, sier han til Przeglad Sportowy.