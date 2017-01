Rapporten hele Ski-Norge venter på kommer trolig få dager før VM

Saken oppdateres.

Norske langrennsløpere kan komme til å gå inn i VM i Lahti i skyggen av en astmadebatt som har tatt fyr på nytt.

Det er nå klart at den rapporten som granskningsutvalget har jobbet med siden i fjor høst, trolig blir lagt frem i midten av februar. Det er bare en uke før norske utøvere skal kjempe for flagget, heder og nasjonens ære i Lahti.

– Vi har fått utsatt fristen for avgivelse av vår rapport tentativt til medio februar i år, skriver Katharina Rise i en e-post til Aftenposten. Hun leder granskingsutvalget.

Det betyr at utvalget så langt ikke har bedt om ytterligere utsettelse. Med begrepet «tentativt» menes det at dette er den foreløpige datoen for ferdigstillelse av rapporten. Den utelukkes ikke flere utsettelser.

Dersom alt er klart innen den nye fristen, blir rapport levert i oppkjøringen til vinterens store høydepunkt. Medio februar vil si datoen 14. Det er ni dager før første konkurranse i Lahti-VM.

Granskingsutvalg for langrennskomiteén i NSF Dette er medlemmene av utvalget: Katharina Rise, leder av utvalget fungerende avdelingsleder ved Oslo statsadvokatembeter (i permisjon fra Riksadvokatembetet). Kjell Larsson Professor, Unit of Lung and Airway Research. Karolinska institutet, Stockholm. Lars Pedersen Overlege, Ph.d. (spesiallege i lungesykdommer). Sitter i Anti-Doping Danmarks TUE-komité. Katja Mjøsund Lege (spesiallege idrettsmedisin), PhD. Leder av den finske TUE-komiteen. Medlem av WADAs TUE ekspertgruppe. Tidligere topputøver (orientering). Reidun Førde Lege og professor ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo.

Kan lite gjøre med det

– Rapporten får komme når den er ferdig. Det viktigste er at utvalget, som skal gjøre jobben, får gjort et grundig og skikkelig arbeid, sier oppdragsgiver Torbjørn Skogstad, leder av langrennskomiteen i Norges Skiforbund.

Sportssjefen for langrennslandslaget, Vidar Løfshus, lar seg ikke bringe ut av kontroll selv om det skulle komme en rapport like før VM.

– Personlig synes jeg at jo tidligere rapporten kommer, jo bedre. Om den kommer rett før VM i Lahti, skal vi fint klare å konsentrere oss om konkurransene der. Vi øver hver dag på å sikte på blinken uten at noe skal forstyrre oss, sier Løfshus og drar frem en metafor fra skiskytingens verden.

Sportssjef Løfshus er en av dem som er intervjuet av granskingsutvalget.

Påstander som krevde forklaring

Granskningsutvalget ble presentert i september i fjor. Da hadde skiforbundet 14 dager tidligere gjort det klart at de ønsket å få dette gransket.

Utløsende for den store astmadebatten rundt norsk langrenn var i stor grad dommen mot Martin Johnsrud Sundby. Han ble i CAS (Idrettens voldgiftsrett) dømt for feilbruk av lovlig astmamedisin. Offentliggjøringen av dommen kom i juli i fjor.

I etterkant av denne saken kom det frem en rekke påstander om at det blant annet var vanlig i norsk langrenn å medisinere friske utøvere med astmamedisin.

Det ble også stilt spørsmål om den utstrakte bruken av såkalt forstøver for å få i seg medisin var forsvarlig. I tillegg ble det kjent at norske langrennsløpere brukte såkalt grønnlistet (ikke på dopinglisten) astmamedisin selv om de ikke hadde en astmadiagnose.

Håp om rask rapportering

Det var mange i den norske langrennsleiren som hadde håp om at arbeidet i granskningsutvalget skulle ha klar en «frikjennende» rapport allerede før sesongstart. Det ble tidlig klart at de ikke ville kunne klare det.

Like før nyttår var det klart at utvalget ikke kom til å rekke den opprinnelige fristen for å avgi rapport.

Sjefgransker Katharina Rise forklarer årsaken til utsettelsen slik:

– Det har vært et omfattende arbeid å innhente informasjonen som danner grunnlaget for rapporten som nå er under utarbeidelse. Blant annet har vi søkt om, og mottatt, konsesjon fra Datatilsynet for å kunne innhente sensitive personopplysninger, skriver hun i e-post til Aftenposten.

Rise er leder for et utvalg som i stor grad består av lungeeksperter fra blant annet Sverige og Finland.

– Utvalgsmedlemmene bor og arbeider i fire ulike land, og det er et tidkrevende arbeid å analysere, vurdere og nedtegne informasjonen når vi nå skal besvare vårt mandat.