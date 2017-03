Rekordføre i Birken, men Sundby får tøff kamp: - Han fikk bank sist han var her

Saken oppdateres.

– Det er mildt om dagen før det er kaldt om natta. Dermed fryser det på og blir et veldig skarpt, raskt føre. Den som kommer først i mål vil sette ny rekord tror jeg, sier Jo Magnus Ellevold, daglig leder for løpet.

Det er meldt sol og rundt null grader på Rena i lørdag. Det store spørsmålet er hvordan vinden utvikler seg.

– Det lover bra. Vi får se hvor mye sola tar. Det er skummelt å begynne «jingse» det. Været snur ofte på Birken, sier Morten Eide Pedersen, nummer fire i langdistansecupen.

Rekorden som står for fall er Petter Eliassens tid fra 2015 på 02:19:28 - da han vant foran blant annet Martin Johnsrud Sundby.

– Det kommer helt an på vinden. Jeg ser det veksler. I dag er meldt kraftig vind, så gjenstår det å se om man får det i vinden eller ansiktet. Men det er mildt og ser ut til å fryse på til lørdag, så det er muligheter, mener Jørgen Aukland.

Han har gått flere Birken-løp enn han har tellingen på, men i år blir første gang han ikke skal konkurrere etter han la opp sist vinter.

– Knallsterkt felt

Totaltvinneren i verdenscupen, Sundby, dropper avslutningen i Canada, og jakter revansje fra han ble slått i 2015.

– Sundby fikk bank sist han var her. Det svei litt, men det er utrolig bra at han kommer tilbake for å revansjere seg. Det setter alle i langløpsverden pris på. Han er i god form, og er en av verdens desiderte beste skiløpere. Han kommer til å kjempe om å seieren, sier Jørgen Aukland full av begeistring.

Likevel venter Tønsberg-mannen at Sundby får det tøft. SkiClassics ledes av Tord Asle Gjerdalen.

– Feltet er knallsterkt. Det blir veldig tøff konkurranse. Petter Eliassen, Tord Asle Gjerdalen og John Kristian Dahl vil garantert kjempe med Martin, så har vi også en veteran i broderen, Anders Aukland, som kan være der oppe. Det vil bli fem-seks løpere som vil gjøre opp, spår Aukland.

Heller ikke Ellevold tror det blir enkelt for Sundby.

– Det er ikke gitt at Sundby skal vinne. Sist han gikk, ble han slått av Eliassen, og det er flere tøffe til start, vurderer Ellevold

Motiverende med Sundby

At Sundby stiller gir rennet ekstra prestisje blant løperne.

– Det blir et solid felt. Det er veldig motiverende at Martin stiller også. Da får han sett hvor lista ligger. Det er gøy å måle seg mot den beste. Han har tatt tak i stakinga etter han fikk juling av Petter for to år siden, sier Eide Pedersen, som selv går for seier.

– Jeg håper å være helt i toppen. Ellers vil Eliassen, Gjerdalen, Aukland og Dahl være med. Simen Østensen er også på gang. Det er bra med solid felt. Det er morsomst å vinne skirenn når de beste stiller. Man blir skjerpet, sier Morten Eide

Birken ligner på femmil

Ifølge Jørgen Aukland og bror Anders Aukland er Birken det løpet som minner mest om en vanlig femmil i VM og verdenscupen. Sist helg beviste Sundby sin form da han vant femmila i Holmenkollen.

– Birken er løpet man kan komme inn i og hevde seg fra verdenscupen. Det løpet ligner mest på en vanlig femmil. I Marcialonga og Vasaloppet må man være mer spesialtrent. Martin lærte mye om staking sist han gikk i Birken, forteller Jørgen Aukland.

Anders Aukland har vunnet Birken tre ganger, og sa dette om løpet tidligere i uka.

– Birken er et viktig renn, og er det langløpet som minner mest om en vanlig femmil. Det hadde vært veldig morsomt om Martin og andre løpere som ikke skal til Canada, stiller der. Jeg håper å være med å kjempe om seieren, sa 44-åringen som er nummer 12 i sammendraget.

Sist år vant John Kristian Dahl. Erling Jevne har rekorden for flest triumfer i Birken med sine syv.

Seraina Bohner har vunnet kvinneklassen de siste årene - med unntak av i 2015 da Therese Johaug vant.