Renndirektør etter Sundby-påkjørsel: – Det verste som kan skje

Saken oppdateres.

– Fra vårt ståsted er dette det verste som kan skje. At en i personalet vårt påvirker det sportslige, er en alvorlig situasjon som vi tar veldig seriøst, sier David Nilsson til Aftenposten.

Med 21,5 kilometer igjen av årets Birkebeinerrenn skjedde det som ikke skal skje. Martin Johnsrud Sundby hadde skaffet seg en stor luke ned til forfølgerne Simen Østensen og Petter Eliassen.

Det ville TV-produksjonen vise frem til seerne. Derfor satte en av kamera-snøscooterne fart fra Østensen/Eliassen og opp mot Sundby som lå i tet. På den måten klarte man å vise den store avstanden.

– Martin har ingen skyld

Men da snøscooteren skulle kjøre forbi Sundby, hoppet skiløperen plutselig ut av sporet og inn i det David Nilsson omtaler som «snøscooter-korridoren».

– Tidvis var det is i kanten av løypen i dag, utenfor sporet, så jeg prøvde å kjøre ut og stå på den isen når det lønnet seg. Det var det jeg gjorde, og det tror jeg ikke han på snøscooteren forventet. Da kom han i voldsom fart bakfra og meide meg rett ned, fortalte Sundby selv til NRK etter målgang.

Til tross for uhellet vant Sundby Birkebeinerrennet i overlegen stil, med tiden 2.20.53,6.

Petter Eliassen og Simen Østensen tok andre- og tredjeplassen – henholdsvis 48 og 51 sekunder bak.

Ski Classics-direktør David Nilsson har beklaget det som skjedde, og han er glad for at snøscooter-ulykken ikke påvirket resultatet.

Resultater Birkebeinerrennet 2017: Birkebeinerrennet lørdag fra Rena til Lillehammer, 54 km klassisk: Menn: 1) Martin Johnsrud Sundby, Norge 2.20.52,6, 2) Petter Eliassen, Norge 0.48 min. bak, 3) Simen Østensen, Norge 0.51, 4) Tord Asle Gjerdalen, Norge 2.25, 5) Anders Aukland, Norge samme tid, 6) Morten Eide Pedersen, Norge 4.00, 7) Chris Jespersen, Norge 4.46, 8) Andreas Nygaard, Norge 4.49, 9) Anders Høst, Norge 4.50, 10) Oscar Persson, Sverige 4.53. Kvinner: 1) Justyna Kowalczyk, Polen 2.46.42,7, 2) Britta Johansson Norgren, Sverige 4.15 min. bak, 3) Masako Ishida, Japan 5.04, 4) Astrid Øyre Slind, Norge 7.13, 5) Kari Vikhagen Gjeitnes, Norge 7.41, 6) Anna Svendsen, Norge 7.52, 7) Emilia Lindstedt, Sverige 7.54, 8) Katerina Smutna, Østerrike 8.55, 9) Emilie Fleten, Norge 8.59, 10) Marthe Bjørnsgaard, Norge 9.23.

– Martin har ingen skyld. Det er sjåføren som må være mer forsiktig. Han som kjørte snøscooteren, er veldig lei. Vi har beklaget overfor Martin og teamet hans, sier Nilsson og legger til:

– Det er det samme TV-crewet som filmer alle Ski Classics-løpene. De er veldig dyktige. Heldigvis gikk det bra med Martin, og heldigvis påvirket det ikke det sportslige utfallet av rennet.

– Går kravet til gode TV-bilder utover sikkerheten til utøverne?

– 100 prosent sikker går det aldri an å være. Det kan være farlig når maskiner og utøvere er i fart på samme sted. Vi ser hele tiden på hva vi kan gjøre bedre.

Han forteller at alle som er involvert i TV-produksjonen skal møtes for å diskutere hva de kan lære av episoden.

– Hva kan dere lære av dette, da?

– I Birken går det for eksempel an å ha en seperat snøscooter-trasé, som løperne ikke kan gå i. Det kan fungere her i Birken, men det vil ikke fungerer i Marcialonga, for eksempel, sier Nilsson.

Sundby gikk Birken for privatlaget Team United Bakeries. Bernhard Rønning er manager for langløp-laget. Han mener TV-produksjonen må lære av dette uhellet.

– Sikkerheten må komme først

– Det skal ikke skje. Vi skal være glade for at det gikk så bra som det gikk, sier han til Aftenposten.

– Jeg snakket med Martin i sta, og han sa at det verste sinnet hadde gitt seg. Han som kjører snøscooteren gjør en feil. Vi har snakket med arrangøren om det, og alle – vi, Martin og arrangøren – er enige om at det ikke skal skje og at det ikke kan skje igjen. De som kjører snøscooter må være bevisst på at sikkerheten kommer først, sier Rønning.