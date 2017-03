Rensfjellrennet gjenoppstår: – Årets deltagerantall gir oss svar på om vi skal fortsette

Saken oppdateres.

– Det er forholdsvis lite påmeldte, jeg må si det. Vi trodde vi skulle få flere trimmere, men de håper og tror vi kommer på lørdag, sier Alf Roar Slind.

Han var rennleder da arrangørene ble tvunget til den tunge beslutningen å sette en strek for Rennsfjellrennet etter drøyt 80 år i 2015, og har vært sentral i rennets «comeback» – nå som rundløype i Selbu med start og mål på Guldsethsaga skianlegg i Selbu.

Ønsker en dobling av påmeldte

Nå innrømmer Slind at han gjerne skulle hatt flere påmeldte.

– Jeg vil tro at mange kanskje ikke har fått med seg at vi har gjenoppstått. Men jeg har tro på konseptet. I utgangspunktet tar vi nå fatt på en prøveperiode på tre år for se om det er liv laga. Men det vil nok være årets deltagerantall som gir oss svar på om vi skal fortsette videre. 250–300 løpere er det vi bør komme oss på, da vil vi være rimelig godt fornøyde, sier han.

Flytting av Marka Rundt irriterer

Det betyr i praksis at antallet påmeldte må dobles frem mot rennstart lørdag, men en kjedelig stevnekollisjon står i veien for det målet.

Rennleder Slind er oppgitt over at Marka Rundt – som opprinnelig skulle gått i februar – nå har flyttet til søndag 12. mars.

– Jeg er skuffet over det valget, for vi tror det vil påvirke oss. Det har jeg også meddelt arrangørene av Marka Rundt. Tradisjonelt har over 80 prosent av de påmeldte til Rensfjellrennet kommet fra Trondheimsregionen, og vi vet at mange normalt velger å gå begge disse rennene, sier han.

Åpner for felles evaluering

Rennleder Sindre Grøstad for Marka Rundt beklager situasjonen som har oppstått – og åpner for en felles evaluering i etterkant.

– I utgangspunktet var vi innstilte på å avlyse, men skikretsen ville gjerne at vi i stedet skulle utsette fordi det allerede hadde vært så mange avlysninger. Da fant vi kun to alternative datoer. En kræsjet med Rensfjellrennet, mens den andre datoen kræsjet med Storlirennet. Jeg skjønner godt at arrangørene av Rensfjellrennet godt, og har invitert dem til en felles evaluering i etterkant slik at vi kan unngå lignende situasjoner i fremtiden, sier Grøstad.

Strålende vær og fine forhold

Felles for begge arrangørene, er at de kan rapportere om strålende forhold.

– Det går nesten ikke an å få det noe bedre enn det som meldes av vær til helga, melder selbyggen Slind.

– Vi har lagt på litt ekstra snø enkelte steder i løypa, men det er strålende forhold, sier Grøstad.