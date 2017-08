Roberta (24) brukte samme krem som Johaug. Rett før OL fikk hun beskjeden norsk langrenn frykter mest.

- Lastebil mistet last over autovernet

20. juli 2016: I årevis hadde seileren Roberta Caputo trent for å representere Italia under OL. Og denne julidagen var hun der, i Rio de Janeiro. Med tre uker til konkurransen så alt rosenrødt ut: Solen strålte, båten var perfekt og samarbeidet med makker Alice Sinno stemte. Så, klokken 9 om morgenen, ringte de fra Italia.

I løpet av den telefonsamtalen for et drøyt år siden ble Roberta Caputos liv snudd på hodet. Hun fikk beskjed om at hun hadde avlagt en positiv dopingprøve 6. juli. Caputo dro umiddelbart tilbake til hotellet for å samle tankene. Hun fortalte at hensikten med å bruke kremen Trofodermin slettes ikke var å jukse – men snarere å få bukt med kvisene i ansiktet.

Men den forklaringen hjalp lite.

Etter en time var Caputo kastet ut av OL, og etter ytterligere 20 minutter ble hun erstattet. Drømmen var plutselig knust.

– Da jeg innså at jeg var ute av lekene, følte jeg meg paralysert og sjokkert, forteller Caputo (24) i dag til Aftenposten.

– Jeg hadde ikke noe forsvar på det spesifikke tidspunktet. Jeg kunne bare vente på høringen, som kom måneder senere, fortsetter hun.

Foreslår endringer

For da Caputo til slutt fikk sin dopinghøring, var OL over for lengst. Saken endte med 17 måneders utestengelse.

Caputos skjebne passerte uten stor ståhei. Et par avisartikler her, et par nettsaker der. I den forstand er det stor kontrast til Therese Johaugs sak. Fundamentalt er imidlertid sakene like: Begge utøverne har brukt kremen Trofodermin, og begge har så langt blitt trodd på at de ikke hadde en intensjon om å jukse.

Før tirsdag hadde imidlertid ikke Roberta Caputo hørt om Therese Johaug. Da ble hun kontaktet av en journalist fra svenske Aftonbladet.

Caputo mener de to sakene viser at dopingreglene bør endres.

– Jeg mener at dersom utøveren tilstrekkelig beviser at det ikke var med vilje, som jeg gjorde, finnes det ingen grunn til å straffe ham eller henne. Under dagens regelverk kan juksere finne en måte å unngå reglene og utnytte regelverket på, mens rettvise utøvere blir utestengt, sier Caputo.

Ekspert: – Det er for ille

Caputo mener altså at utøvernes rettssikkerhet er for dårlig. Hun etterlyser et system som ligner mer på ordinær strafferett, der bevisbyrden ligger hos anklageren, og ikke hos den anklagede.

I dagens antidopinglovverk er begrepet «objektivt ansvar» sentralt. I grove trekk innebærer det at hver enkelt utøver har ansvar for hva de har i kroppen, og at de kan straffes deretter.

Den tidligere proffsyklisten Mads Kaggestad er svært engasjert i dopingdebatten. Han poengterer at Caputos forslag er vanskelig å få til i praksis.

– Utfordringen til idretten er at de ikke har et system til å etterforske. Det er vanskelig å bevise at en utøver er uskyldig eller skyldig, sier Kaggestad.

– Det er vanskelig å se noe alternativ til det objektive ansvaret. Det er jo for å beskytte de rene utøverne, for at de som doper seg ikke slipper unna med å si «jeg fikk steroider i kroppen uten at jeg visste det».

Kaggestad mener imidlertid at Caputos tilfelle tyder på at dopingstraffen ikke alltid er i henhold til forseelsen.

– Hun hadde ikke et stort apparat bak seg. At en utøver får en hel karrière ødelagt på grunn av en tabbe, er for ille. Alle kan gjøre en tabbe, sier Kaggestad.

Sterk kontrast

Én måned før hun ble felt av systemet, var ikke Caputo engang en del av det. Først i juni ble hun testet av italienske dopingjegere.

Mens Johaug skal ha fått Trofodermin-kremen av landslagslege Fredrik Bendiksen, kjøpte Caputo produktet selv på et apotek i hjembyen Napoli. Hun la frem kvitteringen, som viste når hun hadde kjøpt kremen, som et nøkkelbevis i sin dopingsak.

Caputo sa nemlig at hun brukte Trofodermin før hun ble innlemmet i det italienske antidopingarbeidet. Selv argumenterte hun for at leveren hennes bruker unormalt lang tid på å skille ut stoffer. Dette skal ha vært årsaken til at det ble påvist clostebol i Caputos blod så sent som 6. juli.

På nasjonalt nivå fikk Caputo en utestengelse på 17 måneder. Hun valgte å legge opp umiddelbart og ikke anke saken videre til CAS.

Det står i kontrast til Johaug, som har gått til CAS med et sterkt advokatteam i ryggen.

– Det er store forskjeller mellom sakene. Hun har vunnet mange medaljer, verdenscupen og hun går for å vinne i OL, så kanskje forbundet hennes har stor interesse av å forsvare henne. Det var ikke sånn med meg. Jeg følte meg alene mot alle, og min historie skjedde rett før OL. Jeg hadde ikke tid til å gjøre noe, sier Caputo.

– Mye grovere forhåndsdømming enn med Johaug

I Norge er det knyttet stor spenning til beskjeden CAS kommer med på tirsdag. Da får vi etter planen det endelige svaret på om Therese Johaug får delta i Pyeongchang-OL.

I et intervju med Aftenposten fredag fortalte Johaug at hennes egen sak har gitt henne et mer nyansert bilde på dopingsaker generelt. Johaug tror det samme gjelder for nordmenn flest.

Johaug-saken har nemlig satt utøvernes rettssikkerhet på dagsorden i Norge. Mange har stilt spørsmål ved hvordan Johaug kan straffes selv om hun er blitt trodd på at hun ikke prøvde å jukse.

– Andre saker blir fort glemt, og får ikke den oppmerksomheten, sier Mads Kaggestad med Caputo-saken i tankene.

– Mindre kjente utøvere blir ofte utsatt for forhåndsdømming, mye grovere forhåndsdømming enn med Johaug. Johaug har fått alle detaljer i saken frem. Mange forsvarer henne, og mange angriper henne, men vi har fått debatt, nyansering og forståelse rundt dilemmaene i antidopingarbeidet, fortsetter han.

– Med mindre kjente utøvere kan mange tenkte «ok, hun er en doper og ferdig med det». Da blir det fort slik at bare de aller nærmeste tror på personen. Det er ingen som fører saken i mediene, og ingen interesserer seg for det.

Ønsker Johaug lykke til

Begge sakene startet med en positiv clostebol-prøve. Etter det gikk imidlertid historiene til Therese Johaug og Roberta Caputo i vidt forskjellige retninger.

Nå gjenstår det å se om historiene ender likt, eller om Johaug ender opp med mildere eller strengere straff. CAS kan både forlenge og redusere skistjernens straff på 13 måneder tirsdag. Smertegrensen er 15 måneder. Ender det med lengre straff, mister Johaug OL – akkurat som Roberta Caputo.

Den tidligere seileren vil følge spent med fra Italia. Hun ønsker Johaug lykke til.

– Jeg vet ikke hva som vil skje, men jeg vet jo at dommere ikke alltid tar de rette beslutningene. Forhåpentligvis gjør de det i hennes sak.