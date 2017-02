Rørt Uhrenholdt Jacobsen: – Noe av det største jeg har gjort

Saken oppdateres.

Marit Bjørgen var suveren på tirsdagens 10-kilometer, men det ble også en gedigen opptur for Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Hun gikk inn til bronse - 55 sekunder bak Bjørgen og 15 sekunder bak sølvvinner Charlotte Kalla.

I etterkant var Uhrenholdt Jacobsen strålende fornøyd. Hun fortalte blant annet at hun nesten måtte gråte litt for seg selv i ren glede over prestasjonen.

– Det føles som noe av det største jeg har gjort, sier en rørt Uhrenholdt Jacobsen til NRK.

Syv VM-medaljer

Det er langt fra små ord. Jacobsen har blant annet VM-gull på sprint fra 2007 på CV-en. Dagens bronse var Heming-løperens syvende VM-medalje - tre av dem kom allerede i Sapporo i 2007.

Før mesterskapet snakket hun til Aftenposten om hvordan det var å få så mye suksess som 20-åring.

– Jeg tror det er veldig personavhengig, men jeg var nok både veldig moden og uredd som juniorløper. Og det var en fordel å ha i bagasjen da jeg først kom til Sapporo. Uansett er det en takknemlig oppgave å være så ung, fordi alt er en opptur, både for deg selv og omgivelsene. Sånn sett slipper man unna den typen press som er hemmende, sa Uhrenholdt Jacobsen.

Nå har det gått ti år - og Uhrenholdt Jacobsen preger stadig verdensmesterskap.

Treneren om oppladningen

Jacobsens personlige trener Dag Kaas gleder seg over bronsemedaljen.

– Dette var opptur. Hun var i form på lørdag også, men da hadde hun for glatte ski på klassiskdelen. Hun var ikke alene om det, men hun hadde en fin avslutning og vi visste at hun var i form, sier hennes mangeårige trener Dag Kaas.

Kaas forteller at Hemingløperen nå er bedre i skøyting enn i klassisk, og han er veldig glad for at hun endelig er der hun hører hjemme.

Ikke minst med bakgrunn av det som skjedde under NM på Lygna, da hun måtte trekke seg ut fra mesterskapet, oppsøke lege, og ta en liten uke pause.

– Ja, det snur fort. Hun fikk en infeksjon i Falun, og den satt lenge i. Det så vi på 10 km i NM. Heldigvis ble det ikke veldig langt avbrekk. Hun hadde en pause på en liten uke.

Rådet: Hold deg nær Bjørgen

Kaas og Uhrenholdt Jacobsen har samarbeidet i årevis. Han vet akkurat hva han skal si til henne:

– Når hun er i form, er hun alltid vanskelig å slå. Jeg sa: Hvis du under minuttet bak Bjørgen på en 10 km, da har du medaljesjanser.

Kaas, som var landslagstrener for kvinnene på 80-tallet, sier at Uhrenholdt Jacobsen har brukt litt av hans erfaring.

– Hun har fått en veldig god treningsperiode utenom det lille avbrekket. Erfaringen er å få noen fine økter - alt fra rolige langturer til kjappe intervaller og distansegjennomkjøring på en time. Det gjorde hun helgen før Lahti. Hun fikk oppkjøringen vi vet funker, sier Kaas, som selv fulgte løpet hjemmefra.

Norsk langrennsløper satte Myllylä på plass med dopingspørsmål. Hør historien i denne ukens utgave av Aftenpodden Sport: