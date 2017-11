Russlands langrennspresident tordner mot utestengelse: – Vi skal kjempe til siste blodsdråpe

- Har opplysninger om at det var to gjerningsmenn

Saken oppdateres.

Jelena Välbe er øverste leder i russisk langrenn. Hun gjør det klart at medaljene som ble tatt fra seks russiske langrennsutøverne og utestengelsen av dem, kommer til å bli anket på alle mulige måter.

Til den statlige russiske TV-kanalen RT (Russia Today) uttrykker hun seg slik:

– Vi kommer til å slåss til siste blodsdråpe.

1. november ble det kjent at gullvinneren på femmila i Sotsji, Alexandr Legkov var fratatt sitt gull og utestengt fra alle fremtidig OL. Samme dag fikk også Jevgenij Belov samme dommen. Legkov var også med på det russiske stafettlaget. Russland mistet dermed også sølvet de vant på langrennsstafetten.

Seks langrennsløpere utestengt

Dette var en beslutning fattet av IOC disiplinærkomité etter undersøkelser i det som gjerne kalles Oswald-kommisjonen. Den er ledet av det sveitsiske IOC-medlemmet Denis Oswald, og kommisjonen har som oppdrag å finne ut om det skal kunne iverksettes sanksjoner mot 28 russiske utøvere fra Sotsji-OL. Det var i den mye omtalte McLaren-rapporten at det ble ført bevis for at det var uregelmessigheter rundt dopingprøvene til 28 russiske utøvere under OL i Sotsji.

Torsdag i forrige uke ble det kjent at fire nye russiske langrennsløpere fikk likelydende dommen fra IOC. Blant dem var Maksim Vylegzjanin som tok sølv på femmila og lagsprinten, Aleksej Petukhov, Julija Ivanova og Jevgenija Sjapovalova.

Menneskerettighetsdomstolen

Jelena Välbe som selv tok tre stafettgull med Russland i OL på 90-tallet, er svært lite fornøyd med beslutningen som Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) har fattet.

– Når vi får dokumentene fra Oswald-kommisjonen vil vi umiddelbart ta saken til CAS (Den internasjonale voldgiftsdomstolen for sport – red.anm.) Vi vil kjøre løpet helt ut, og vi vil si, som de bruker å si, slåss til den siste blodsdråpe. Hvis nødvendig tar vi sakene til den internasjonale domstolen for menneskerettigheter, sier Välbe i et intervju med en av de største sportsavisene i Russland, Sport-Express.

Hun slår fast i dette intervjuet at de russiske langrennsløperne, også de som er utestengt fra OL, gjør sine forberedelser til sesongen som normalt.

– Alle unntatt Alexandr Legkov og Julija Ivanova er nå på samling. Legkov er i Jekaterinburg de nærmeste dagene. Men også han må reise til Gällivare, sier Välbe til Sport-Express.

Konkurrerte i Finland

Maksim Vylegzjanin har allerede konkurrert. Russerne stilte med mange løpere i den finske åpningen i Olos sist helg. Vylegzjanin gikk inn til en 5. plass på 10 km klassisk og en 6. plass på 15 kilometer friteknikk. Vinner var landsmannen Aleksej Tsjervotkin med Iivo Niskanen på annenplass.

Utestengelsen av de seks russiske løperne gjelder enn så lenge bare for OL. Men det kan fort bli utvidet til å gjelde alle konkurranser i regi av Det internasjonale skiforbundet (FIS).

FIS’ dopingpanel vil nå gå gjennom saken som de nå har fått oversendt fra IOC og Oswald-kommisjonen. I en pressemelding i forrige uke lovet de å ha en beslutning klar i før de første verdenscuprennene i Kuusamo om to og en halv uke.

Alle russere kan bli utestengt

Dermed kan alle russiske løpere trolig stille til start i svenske Gällivare kommende helg dersom FIS jobber raskere enn forventet.

Dersom FIS kommer til samme konklusjon som IOC, vil de seks løperne også bli utestengt fra verdenscupen.

– Vi har ikke hørt noe fra FIS, men det betyr ikke at det ikke kommer noe fra den kanten, sier Välbe til Sport-Express. Når journalisten spør om hun har vært i kontakt med FIS-president Gian Franco Kasper, svarer hun:

– Jeg er ikke kjæresten hans som bare kan ringe og spørre.

Samtidig står alle russiske vinteridrettsutøvere i fare for å bli utestengt fra OL. Tirsdag 5. desember møtes IOCs styre (eksekutivkomiteen) til møte i Lausanne. De vil da fatte en endelig beslutning rundt Russlands deltagelse i OL i Pyeongchang i februar neste år.