Så sterkt ønsker Sundby sitt første mesterskapsgull, at han har filmet og analysert hver eneste meter av VM-løypa

Saken oppdateres.

12.45: FØLG 15 KILOMETER KLASSISK HER .

LAHTI: Opp og ned. Opp og ned. Det er ingen fred å få i Lahti-løypene. 15-kilometeren er svært krevende.

– Perfekt, mener lillebror Sondre Sundby.

13 ganger har Martin Johnsrud Sundby forsøkt å vinne en individuell tittel i et mesterskap.

Sist lørdag falt Røa-gutten da han skulle rykke fra Sergej Ustjugov i den siste bakken. Det ble sølv. Igjen.

Nå er han 15 kilometer fra gull. 15.000 meter med klassiskgåing. Da er det i hvert fall ingen ulempe for Sundby at han kjenner hver bakke, hver sving, hver eneste meter.

Sundby i VM og OL Martin Johnsrud Sundbys resultater i individuelle mesterskapsløp: 15 km klassisk VM 2009: 34 15 km fri OL 2010: 33 30 km skiathlon OL 2010: 18 50 km klassisk OL 2010: 15 30 km skiathlon VM 2011: 5 15 km klassisk VM 2011: 3 50 km fri VM 2011: 24 30 km skiathlon VM 2013: 2 30 km skiathlon OL 2014: 3 15 km klassisk OL 2014: 13 50 km fri OL 2014: 4 50 km klassisk VM 2015: 11 30 km skiathlon VM 2017: 2

For ett år siden tok perfeksjonisten med en kamerat til Finland. De filmet Lahti-traseen med videokamera og brukte sommeren til å studere opptakene. Johnsrud Sundby har visualisert VM-løpene maaaange ganger.

– Han har sett mange klipp på PC. Jeg tror Martin kjenner løypene bra i hodet. I det siste har han nok brukt mer tid på å visualisere selve rennene. Løypa er det minste problemet, den kjenner han godt nok nå, forteller lillebror Sondre Sundby, som i flere år har fungert som personlig fysisk trener for gullhåpet.

– Tror du det er noen som kjenner løypene bedre?

– Det må i så fall være en av finnene. Martin kjenner løypene ut og inn.

– Hvordan visualiserer han renn?

– Han ligger og tenker på alle mulige typer utfall og løsninger. Jeg er ganske sikker på at han er forberedt på alt av føre og hvordan han skal løse ting, svarer Sundby – som mener løypene passer storebroren meget bra.

– Det er mye stigning, og det passer ham bra. Jo flere høydemeter han skal gjennom, desto bedre.

Langrennsekspert Fredrik Aukland tror Johnsrud Sundby har hatt 15-kilometeren i hodet i mange treningsøkter.

– Langrennsløpere jobber mentalt i hver eneste treningsøkt. Når utøverne går harde økter, så er det helt vanlig å mentalt forestille seg at man går løp. Man vet nøyaktig hva man skal gjøre og hvilke oppgaver det skal fokuseres på, man visualiserer løypa. Uten at jeg har diskutert det med Martin, ser jeg for meg at Martin har gått 15-kilometeren mange, mange ganger allerede, sier Aukland.

– Hvordan visualiserer du ei førsteside?, svarer landslagstrener Tor Arne Hetland da Aftenposten spør.

– Det er jo som en drøm som en har på hvordan ting skal være i det perfekte. Han tenker «sånn skal jeg angripe den bakken», «sånn skal jeg komme meg gjennom den svingen», «sånn skal jeg stå der». Visualisering er bildene han skaper seg i hodet, utdyper Hetland.

Reiste seg raskt

Mange fryktet at det ville bli en tøff mental jobb for Johnsrud Sundby å reise seg igjen etter lørdagens fall. Men Sondre Sundby forteller at han møtte en svært offensiv storebror et par timer etter rennet.

Han hadde flyttet fokus over på 15-kilometeren.

Da Aftenposten spurte Martin Johnsrud Sundby hvordan han jobbet mentalt etter forrige renn og foran det neste, svarte han:

– Jeg var selvfølgelig skuffet over det endte som det gjorde. Det kunne satt seg litt hvis jeg hadde gått for dypt i det. Så det valgte jeg å ikke gjøre. Jeg har hatt veldig fokus på distansen på onsdag. Gått gjennom løpsopplegg, funnet ut hvordan det er smart å løse det, fokusert på å bruke litt av aggresjonen som har bygget seg opp etter lørdagens løp. Jeg håper å få ut det!

Han er 15.000 meter fra å jage mesterskapsspøkelset på dør.