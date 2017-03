Sats-medlemmer ber om at Johaug utestenges, men Bjørn Maaseide gjør et unntak: - Det går an å være medmenneskelig

Saken oppdateres.

– Vi må vise at det å være medmenneskelig i situasjonen hun har havnet i, er det viktigste. Det teller mer enn internasjonale og nasjonale regler i toppidretten, sier Maaseide til Dagbladet .

Treningssenterkjeden Sats Elixia er en del av Rent Senter-programmet, en samarbeidsavtale med Antidoping Norge om dopingfrie treningssentre. Bjørn Maaseide inngikk denne avtalen i 2002, som den første i Norge.

I TV 2s dokumentar om Johaug, der et TV-team følger Johaug i tiden etter hun testet positivt, vises det scener der Johaug trener på Sats Elixia. Dette har ifølge Dagbladet fått flere medlemmer til å reagere. De mener hun bør stenges ute, slik alle andre som blir tatt i doping blir.

– Vi tar sterk avstand fra doping, men i hennes tilfelle er det en helt unik situasjon, der vi velger å gjøre et unntak, kommenterer Maaseide til Dagbladet.

Kim Eilertsen, prosjektansvarlig for Rent Senter-programmet, forklarer reglene: Hvis det avlegges en positiv prøve, vil medlemmet få et varsel om utestengelse. Han understreker imidlertid at dopinglista er mer omfattende i idretten på enkelte punkter, treningssentrene forholder seg til sine egne regler.

- De har et regelverk som tillater at den vanlige mannen på gata skal kunne få medisinsk behandling, sier Eilertsen til Dagbladet.