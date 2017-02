«Selvsagt er Petter Northug i VM-troppen. Han er Petter Northug.»

Saken oppdateres.

I utgangspunktet burde «problemet Petter Northug» være ukomplisert: U2 drar ikke på turné uten Bono. Munchmuseet åpner ikke plutselig en dag dørene uten Munch-bilder. Choice-kjeden har ikke et av sine vekkelsesmøter uten at Petter Stordalen er der.

Og, selv om det har skjedd mye rart i Norges Skiforbund det siste året, de er ikke så dumme at de tar ut en 12-mannstropp til årets største skifest uten sin største reklameplakat, mystikk-skaper og produsent av minneverdige øyeblikk.

De knuste sofaers løper

Fortsatt er det lett å lukke øynene og mane frem bildene fra Northugs avslutningsminutt under VM-femmila i Falun for to år siden. Hvor mange norske sofaer ble hoppet i stykker den søndagen? Det han gjorde skal ikke være fysisk mulig.

Slik kan man gå bakover i rekken av verdensmesterskap der trønderen har vært med; Val di Fiemme 2013, Oslo 2011, Liberec 2009, Sapporo 2007 – hele utklippsboken er full av slike ekstreme kraftanstrengelser.

Det er noe med det gode, gamle og forslitte Willi Railo-sitatet best når det gjelder. Glem mer eller mindre betydningsløse verdenscuprenn på steder det knapt går an å uttale navnet på, glem å få hilse på Kong Harald etter nok et norgesmesterskap, fokuser på det som betyr aller mest i en idrett man ikke akkurat kan beskylde for å ha verdensherredømme: Olympiske leker. Verdensmesterskap.

Petter Northug er 31, og under navnet hans står det noe ingen kan ta fra ham: Åtte individuelle mesterskapsgull. Martin Johnsrud Sundby er året eldre. Hvor mange gull? Null.

Der ligger én av Northugs aller største styrker. Du vet aldri helt med ham.

Han kan ligge som en bokser i ringen, omtåket, tilsynelatende utslått, og rundt ham står folk i kø for å telle ham ut én gang for alle, og det føles så deilig, for dette sta og eplekjekke mennesket kan terge på seg småstein. Så reiser han seg. Tilbake står konkurrenter som ikke forstår hva som traff dem.

Ikke god nok. Nå

Men nok ros nå.

For det har seg slik at under tre uker før finnene skal sette opp flaggborg i VM-arenaen, virker Petter Northug langt bak de beste.

Landslagstrener Tor Arne Hetland sa rett ut at han ikke er god nok for noen av distanserennene (bortsett fra det han allerede er kvalifisert for, femmila) under mesterskapet. Det er et ærlig utsagn.

Men husk, i en skiløpers liv kan tre uker være som en evighet. Det samme er tre minutter på en tremil.

Det var det havet av tid Northug var på etterskudd under NM på Lygna lørdag. Det er over seks sekunder pr. kilometer, som er mye. Fra Johnsrud Sundby kom i mål til Northugs noe halvmotiverte sluttspurt kunne man rukket å spille nesten hele Neil Youngs «Old Man».

Dette resultatet kommer på toppen av en sesong der en feiltrent, utslitt Northug nesten ikke har levert noe som helst. Ikke rart han var «Ydmyke-Petter» i intervjusonen etterpå, og ga fra seg både en stafettetappe og et duathlonløp.

Bra jobbet, gutter

Det praktfulle rennet på Lygna var en demonstrasjon av hvor mye kvalitet og bredde norsk herrelangrenn har nå.

Klassiskdelen gikk i «rodeo style»; det var bare å holde seg fast og henge seg på. De færreste klarte det. Petter Northug hang med hodet allerede etter seks kilometer, og hadde sikkert vondt overalt. Etter ti kilometer var han 37 sekunder bak, og da løperne skulle bytte ski fem kilometer senere hadde avstanden økt til ett minutt og 36 sekunder.

Selv «Maskin» Johnsrud Sundby virket preget av tempoet. Øynene hans så helt tomme og livløse ut da han la ut på fristilsdelen sammen med landslagskameratene Niklas Dyrhaug, Sjur Røthe og Didrik Tønseth.

Men noen kilometer før mål sa han «bra jobbet» til dem, og stakk. Det var noe symbolsk i det de tre så da alt ble avgjort: Et ett-tall på Johnsrud Sundbys rygg og en stjerne på hans høyre rumpeball.

Vær forsiktig, da

Røa-løperen mener at han balanserer helt på grensen når det gjelder treningsdoser for tiden.

Én av grunnene til at han ikke har noen individuelle mesterskapsgull er at han har vært uheldig. Ingen vil bli overrasket om han våkner en morgen et par dager før alt skal starte i Lahti og kjenner at halsen har snøret seg sammen og at det renner faretruende fra nesen igjen.

La oss håpe han slipper unna det i år.

Mye handlet om herrene på Lygna lørdag. Ikke rart kvinnetrener Roar Hjelmeset måtte presisere: – Det skal også være med damer til VM, så det er sagt.

Han sa det med et glimt i øyet. Hjelmeset så og opplevde det samme som alle andre: Marit Bjørgen gikk så fort og vakkert på ski at hun etterpå måtte berolige Kong Harald om at hun ikke er i form for tidlig. Dét slapp i hvert fall Petter Northug.

