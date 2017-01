Ski-NM til Meråker

Saken oppdateres.

Det har Skistyret besluttet under et møte i Oslo, skriver Skiforbundet i en pressemelding tirsdag kveld.

Mesterskapet i langrenn er planlagt til månedsskiftet januar/februar 2019. Meråker var en av to NM-søkere.

Blant dem som jubler over tildelingen er meråkerbyggen Emil Iversen.

– Konge! Der lover vi stafettgull, sier Iversen til Trønder-Avisa tirsdag kveld.

Erfaren arrangør

– IL Varden Meråker er en meget erfaren arrangør som tar på seg både små og store arrangement. Grova Skisenter er tradisjonelt et snøsikkert og velegnet anlegg for denne type mesterskap. Meråker arrangerte også Ski-NM for ti år siden, skriver Norges Skiforbund i pressemeldingen.