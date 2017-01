Skiforbundet har ansatt ny medisinsk ansvarlig

Saken oppdateres.

Det melder Norges Skiforbund (NSF) i en pressemelding fredag.

– Vi er svært fornøyd med å ha fått på plass en kapasitet som Ola Rønsen i en overordnet funksjon innen helsearbeidet i Skiforbundet. Med ham på plass vil dette viktige fagområdet bli ytterligere styrket. Rønsens brede nasjonale og internasjonale erfaring og nettverk sikrer oss det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse og antidopingarbeid på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet, sier generalsekretær i Norges Skiforbund, Stein Opsal.

Det har stormet rundt norsk langrenn det siste året. I sommer ble Martin Johnsrud Sundby utestengt på grunn av brudd på dopingreglene, og i oktober testet Therese Johaug positivt på et anabolt steroid.

De to skandalene førte til at Skiforbundet innførte sju umiddelbare strakstiltak, deriblant å få på plass en ny sjefslege og en leder for helseteamet. Petter Olberg tok over ansvaret fra Torger Hansen.

Nå er det klart at Ola Rønsen fra Romerike også blir en del av det nye teamet. Han er ansatt i en 30 prosent stilling i Norges Skiforbund, og får hovedansvar for medisin, helse og antidopingarbeid.

Rønsen har bred erfaring fra arbeid innen idrettsmedisin og antidoping, og var tilknyttet Olympiatoppen og Skiforbundet fra 1991 til 2013.

60-åringen er i tillegg medlem i en medisinsk ekspertgruppe i verdens antidopingbyrå (WADA). Rønsen jobber i dag som medisinsk sjef i Aker Solutions og er leder for helsetjensten Aker Care.

I tillegg til å ha det daglige hovedansvaret for medisin, skal Rønsen følge opp strakstiltakene som ble vedtatt av skistyret og iverksatt i høst.

− Det er en viktig og nødvendig beslutning å ansette en medisinsk ansvarlig for hele Skiforbundet. Ola Rønsen er en meget kompetent lege med bred erfaring fra flere av de ulike skigrenene. Jeg ser frem til utviklende samarbeid med Ola, som i en sentral posisjon vil gi trygghet for alle laglegene og helseteamene i forbundet, sier sjefslege Petter Olberg.