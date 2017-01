Skiheltene legger grunnlaget på kjøkkenet: - Kan tape Touren ved å spise feil

Saken oppdateres.

TOBLACH: – Man vinner ikke nødvendigvis Tour de Ski ved å spise riktig. Men man kan definitivt "tape den" ved å spise feil eller dårlig, sier ernæringsfysiolog Morten Mørland ved Olympiatoppen.

Syv konkurranser på ni dager. Utmattede løpere og stadig mindre middagsporsjoner.

Tour de Ski er en kamp. Ikke bare i smørebod, ute i løypa eller på oppløpet.

Men også ved matbordet. Feil ernæring kan gi fatale konsekvenser i kampen om de beste sammenlagtplassene.

– Det viktigste for utøverne i en lang Tour er særlig å sørge for tilstrekkelig energi-, karbohydrat- og proteininntak. Det høres kanskje lett ut, men under viktige konkurranser kan dette være en stor utfordring. Det er mye nerver og spenning knyttet til prestasjon, man mister matlysten av å presse kroppen dag etter dag. Og ikke minst er det et stort mediefokus som krever mye energi og tid, forteller Morten Mørland, som er Olympiatoppens ernæringsfysiolog med ansvar for langrenn denne vinteren.

Han anslår at utøverne vil ha et daglig energiinntak et sted mellom 3500 og 5000 kcal, avhengig av kroppsstørrelse, etappelengde og intensitet.

Her beskriver Mørland inntaket av mat og drikke for de norske Tour-løperne med utgangspunkt at rennstart er klokken 13.00:

Frokost kl. 07–09

– Tidspunktet avhenger av individuelle preferanser, men de fleste vil ved start kl. 13 ha en større frokost rundt kl. 07–09. Den kan inneholde en god porsjon havregrøt eller andre former for kornblanding med melk og yoghurt. Andre trives best med brødmat og varierte typer pålegg som skinke, ost, syltetøy, egg osv. Brunost er alltid en klassiker som følger med på tur. Kaffe, juice, melk og vann er viktige kilder. Både for å fylle energilagre, men også for å opprettholde væskebalansen. Utøverne prøver i stor grad å gjøre ting så normalt som mulig, for store endringer i matvalg vil ofte kunne føre til utfordringer eller ubehag i fordøyelsen.

Mellommåltid kl. 11

– De fleste fyller på med et lite mellommåltid et par timer før start. Dette kan være brødmat og lignende som beskrevet i frokosten.

Før starten

– Løperne ankommer stadion 1-1,5 time før start, både for å teste ski og varme opp. Under denne oppvarmingen blir det gjerne drukket opp mot ett drikkebelte med sportsdrikk (ca. 0,7-0,9 liter). Noen foretrekker også å spise en energibar eller lignende under oppvarming for å opprettholde energien og unngå sultfølelse. Dette avhenger veldig av konkurransens varighet. Men i en lang Tour, så må man også tenke på dagene som kommer.

Under rennet

– Det er vanskelig å ta inn noe mer enn noen konsentrerte sportsdrikkblandinger, som man får på langing i de lengste konkurransene. I sprint derimot vil utøverne sørge for å fylle opp hele veien mellom heatene og timene mellom prolog og finaleheat.

Sen lunsj kl. 15–16

– Rett etter konkurranse blir det gjerne inntatt en form for restitusjonsdrikk sammen med litt drikke og/eller en energibar. Ofte er det vanskelig å få i seg noe etter konkurranser hvor man har tatt seg så hardt ut man sliter med å få igjen pusten. Deretter drar løperne til hotellet for dusjing og lunsj. Hva den inneholder, avhenger ofte av hva som serveres på den aktuelle hotellbuffeten, men ofte blir det en blanding av kald mat, som brød og korn, samt noen varmretter som pasta.

Middag ca. 18–19

– Etter noen rolige timer på sengen eller massasjebenken er det middag. Denne er ofte lik lunsjen, men en mer klassisk middag med varierte kjøttkilder, potet/pasta/ris og grønnsaker. Desserten kan også være viktig i en Tour for å klare å fylle opp og treffe på energibalansen – spesielt utover i konkurransen, når matlysten avtar og middagsporsjonene gradvis blir mindre.

Kveldsmat kl. 21.30-22

– Litt før leggetid inntas det ofte kveldsmat. Hvor mye og hvem som benytter seg av det, henger sammen med når middag blir servert. Dette er i hovedsak en enkel "frokostversjon", med litt brødmat og et par kornblandinger, med et variert påleggsutvalg, melkeprodukter, juice og lignende.

– Vanskelig å omstille seg

Morten Mørland mener kosthold og ernæring er ekstra utfordrende for langrennsløpere fordi det er få konkurranser som er så lange som Tour de Ski.

– Derfor kan det være vanskelig å omstille seg til de kravene det fører med seg. Samtidig vil så mange konkurranser med høy intensitet gjøre det svært vanskelig å fylle karbohydratlagrene tilstrekkelig fra dag til dag. Derfor vil de som er flinke i Touren kunne skaffe seg et konkurransefortrinn sammenlignet med dem som er dårlige "til å fylle på". Hviledagene på dag 3 og 6 er naturligvis også en svært viktig nøkkel i denne Touren, for å klare å fylle opp.

– Hvis en utøver får i seg for lite mat, hvilke utslag kan det gi?

– Det kan gi utslag i en utrolig dårlig dag i sporet. For en som kjemper om sammenlagtseieren, kan en slik dårlig dag være nok til å ødelegge muligheten for seier eller pallplass. Man vinner ikke nødvendigvis Tour de Ski ved å spise riktig. Men man kan definitivt "tape den" ved å spise feil eller dårlig. Har man fylt på for dårlig underveis, vil man på et tidspunkt gå tom for "høyoktan bensin", nemlig karbohydrat. Dersom disse lagrene blir for lave, vil det kunne være nok til at man akkurat må slippe over en viktig bakketopp, eller i det noen setter farten.

Sykkelsammenligningen

Mørland har bakgrunn som sykkelrytter. Han mener det er vanskelig å sammenligne Tour de Ski med Tour de France.

– På sykkel vil en etappe vare fra tre til seks timer, mens man på ski ofte ikke holder på mer enn 20–60 minutter. Dette i seg selv gjør at behovene for energi naturligvis blir større ved en TdF-etappe. På den andre siden er det flere TdF-etapper som kan gå i et roligere tempo, mens man stort sett ved alle skietapper vil gå mer eller mindre "maks". Noe som gjør at energibehovet er relativt sett stort i forhold til varigheten på konkurransen. Selv om konkurransetiden bare er på 30 minutter, er langrennsløperen kanskje i aktivitet i 2–3 timer, når du tar med oppvarming og "nedkjøring". I tillegg tar de kanskje en joggetur på morgen og kveld som en del av restitusjonen. Det betyr at noen dager kan en langrennsløper i Tour de Ski og en syklist i Tour de France ha et ganske likt energibehov.

Sundby: - Et mentalt spill

Martin Johnsrud Sundby mener det er svært krevende å få restitusjon og riktig kosthold med et tøft konkurranseprogram.

– Det som er viktigst i Touren, er å få i seg rask tilgjengelig mat og rask tilgjengelig energi. Det er ikke mange timene til jeg står på startstrek i neste renn, og da kan jeg ikke stikke hjem og spise salat.

– Da spiser du?

– Det er viktig å få i seg type ... Haribo er bra. Det er ikke så ofte at Haribo er bra. Men når man går Tour de Ski, lønner det seg å spise raske karbohydrater, sukker som er lett tilgjengelig, for å få opp energinivået så raskt som overhodet mulig. Det er ikke sånn vi holder på med til vanlig, men det er litt spesielt i en sånn type konkurranse. Man kan prøve å fiske ut litt av andre idretter. Tour de France-gutta, for eksempel, er sikkert my råere enn oss på dette. Det kan være spennende å lære litt av den gjengen.

– Men slurver du, kan alt ryke?

– Ja. Det er det det mentale spillet Tour de Ski handler om. Det er å ha en knallhard strategi og plan for hver eneste dag, for hvordan man skal gjennomføre det. Og det er tøft mentalt.