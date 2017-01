Skistjernene dropper Kina

Saken oppdateres.

– Jeg kan skylde på at jeg hadde influensa i jula, men egentlig var det planlagt å ikke reise, sier Petter Eliassen.

– Jeg blir heller hjemme og forbereder meg til de kommende rennene, sier John Kristian Dahl.

Åtte av ti stjerner ute

I kalenderen til årets «ski classics» er det lagt til flere nye renn. Det første – Vasaloppet Kina – går av stabelen natt til onsdag norsk tid. Men startfeltet i det 50 kilometer lange løpet er omtrent rensket for stjerner. I tillegg til fjorårets klare ener Eliassen og Vasaloppsvinner Dahl, har heller ikke store navn som Johan Kjølstad, Tord Asle Gjerdalen og brødrene Aukland tatt den lange turen østover. I alt åtte av de ti beste i langløpscupen så langt stiller ikke.

– Jeg var faktisk ikke klar over at nesten samtlige av de beste har gjort den samme vurderingen. Tanken med å ha et renn i Kina var sikkert god, men den lange reisen og store tidsforskjellen gjør det til en større bøyg enn normalt i et tett konkurranseprogram, sier Dahl.

– Det kommer viktigere renn etter hvert, sier Eliassen.

Sykdomstrøbbel

Begge hevder å ha hatt døra på gløtt for en Kina-tur, men at sykdom har satt en stopper for de planene.

– Jeg er rett og slett ikke i god nok form til å kjempe om seieren nå, sier John Kristian Dahl etter å ha vært «småsyk».

For Eliassens del virker det å være enda et knepp verre stilt.

– I høst har jeg vært like mye syk som jeg tidvis var da jeg var på landslaget. Derfor må jeg være smart, sier han.

Trønderen er normalt en sindig kar, men nå er han enda mer beskjeden på egne vegne enn normalt.

– Jeg føler ikke at jeg har stålkontroll på verken form eller noe som helst, og da må jeg bare ligge lavt. Nå må jeg bare bli frisk og ta det derfra. Det blir en hard kamp om å hevde seg uansett, sier Eliassen.