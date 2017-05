Skuffet Kalla får ikke utbetalt VM-bonuser: – Det skal ikke være slik

Saken oppdateres.

Charlotte Kalla startet sesongen dårlig, men avsluttet godt. Blant annet fikk hun med seg flere pallplasseringer fra VM i Lahti. Vanligvis får utøverne utbetalt bonuser for gode prestasjoner, men så langt har ikke Kalla sett noe til pengene, skriver Aftonbladet.

Årsak: Hun står utenfor landslaget.

Avisen skrev om nyheten for en uke siden. I dag kommenterte Kalla det på en pressekonferanse. Hun skulle ha fått 105 000 svenske kroner for suksessen i VM, hvor hun tok tre medaljer. I tillegg skulle hun ha fått 100 000 svenskekroner i en kollektiv bonus, siden svenskene tok 32 pallplasser i løpet av sesongen. Bonusen ble utløst ved 30 pallplasser, og Charlotte bidro med 4 av de 32.

– Det skal ikke være slik, at bare de som hører til en landslagsgruppe skal premieres for prestasjonene man gjør i landslagets klær. Samtidig så er det en regel de har, så jeg må bare forholde meg til det. Jeg er skuffet over det. Ikke bare for min del, men også dersom det skulle gjelde noen andre, sa Kalla på pressekonferansen tirsdag, ifølge Expressen.

– Kan ramme unge utøvere

Hun har ikke snakket med landslagsledelsen om situasjonen, men Johan Sares, langrennssjef i det svenske skiforbundet, sier at de ikke vil betale ut pengene.

– Bonusene er en del av utøveravtalen og gis til løperne som inngår i våre treningsgrupper. Og det vet Charlotte. Det finnes en del aktiviteter mot sponsorene som utøverne gjør i treningsperioden Kalla ikke er en del av landslaget, sier Sares til Aftonbladet.

Kalla er bekymret for at det skal ramme unge utøvere som gjør suksess i løypa, selv om de ikke er en del av landslagets treningsgrupper.

– Det er bra at det kommer spørsmål siden det ikke bare er jeg som presterer og står utenfor landslaget. Det er kjempeviktig dersom det kommer en annen utøver som gjør det kjempebra, sier Kalla til svenske medier.

Også Kallas personlige trener Magnus Ingesson reagerer på nyheten.

– Får hun ikke bonuser? Hun var den som sto på pallen med Sverige-klær under VM, så det høres litt merkelig ut. Men jeg vet ikke hva slags system forbundet har, sa han til Aftonbladet i forrige uke.

– Trenger en trener som er tett på

Charlotte Kalla offentliggjorde for to uker siden at hun tar nok ett år utenfor landslaget. Tirsdag snakket hun ut om beslutningen.

– I flere år har jeg forsøkt å finne løsninger med min trener Magnus. Jeg tror på å ha en trener som er tett på meg, og resultatene blir enda bedre om vi treffes ofte. Min trener trenger å vite alt om min livssituasjon, sa Kalla på pressekonferansen.

Hun sier at hun har tenkt seg grundig om før hun tok beslutningen om å stå utenfor nok en sesong. Kalla blir en del av landslaget når sesongen starter på senhøsten, men trener alene mellom sesongene. Hun fortsetter samarbeidet med sin personlige trener Magnus Ingesson, søsteren og idrettslegen Cecilia Kalla og Stefan Thomsen.