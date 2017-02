Uhrenholdt Jacobsen om gullvinner Bjørgen: – Hun er solid på alle måter et menneske kan være solid på

Saken oppdateres.

LAHTI: - Målet mitt var en gullmedalje og det klarte jeg lørdag. Da var det bare å senke skuldrene i dag. Det er en fantastisk god følelse å stå her nå, sa gull-Bjørgen etter å ha vært i NRK-studio i kveld.

– Det er ikke siste gangen?

- Vi får se. Man vet aldri, gliste hun.

I øsende regnvær mottok de to norske langrennsjentene medaljene under seremonien i sentrum av Lahti klokken 20.40 lokal finsk tid.

Da hadde det gått seks timer siden Bjørgen jublet for VM-gull nummer 16 som om det skulle være hennes første i karrièren. Og Uhrenholdt Jacobsen verdsatte sin bronsemedalje like høyt som sitt ene individuelle VM-gull fra 2007.

– Bjørgen er god og trygg

De to lagvenninnene var rause med godordene om hverandre.

– Marit er kontinuiteten i laget. Hun gir veldig mye trygghet i de periodene man begynner å tvile på seg selv. Hun er god og trygg. Og så er hun varm og raus, da er det lett å prestere. Hun er solid på alle måter et menneske kan være solid på, skryter Uhrenholdt Jacobsen.

En meter til høyre, i midten av podiet under en kaotisk presseseanse, satt Bjørgen.

Det lyste i øynene da hun snakket om venninnen som ble nummer tre.

– Astrid har hatt en trøblete sesong, men viser igjen hun at hun er en god mesterskapsløper. Hun klarer å prikke inn formen når det gjelder. Det er ikke mange ukene siden hun måtte droppe NM. At hun klarte å snu det, holde positiviteten oppe og ha troen ... det er sterkt!

Varmet opp med Marius og fotball

Gullgrossist Bjørgen ladet opp med å spille fotball med sin 14 måneder gamle sønn Marius i hotellresepsjonen.

Tre timer senere sto hun på startstreken på skistadion i Lahti.

Bjørgen gjorde de 71 andre på deltagerlisten til statister. Hun vant 10 kilometer klassisk med 41 sekunder.

Det var 36-åringens største seiersmargin i VM og OL – 14 år etter at hun vant sitt første mesterskapsgull.

Bjørgen og mesterskap er blitt en repetisjonsøvelse. Nesten alt hun tar i blir til gull.

Halvannen time etter målgang svarte hun på spørsmål fra de skrivende norske journalistene i drøyt åtte minutter.

Om løpet: – Da jeg rundet stadion og skulle ut på de siste 2,5 kilometerne skjønte jeg at det ble gull.

Om nervøsiteten: – Jeg var så nervøs før løpet av jeg lurte på hvorfor jeg holdt på med dette. Men det er jo for å få denne følelsen her: Krysse mållinjen og skjønne at målet er oppnådd. De å være nervøs gjør at en blir tent på oppgaven.

Om det var et perfekt skirenn: – Jeg hadde perfekte ski. Jeg gikk godt og avslappet på ski. Jeg syntes det gikk fort.

Om Wengs uttalelse om at Bjørgen fikk de andre til å se dumme ut: – Nja. Da synes jeg hun er litt pessimistisk.

Om sulten: – Ja, jeg er fortsatt sulten. Når det gjelder som mest i mesterskap er jeg enda mer tent.

Om hun kan holde på til hun er 50 år: – Nei, det begynner å nærme seg slutten.

Om hun går Seefeld-VM i 2019: – Det bestemmer jeg meg for etter OL. Men det nærmer seg slutten nå.

Om det første gullet i 2003: – Det var i Val di Fiemme. Det var stort. Jeg var stor favoritt (på sprint) og innfridde. Men da var jeg ung og følte det. ble mye ståhei.

Så forlot gullvinneren seansen, mens bronsevinner Uhrenholdt Jacobsen ble sittende igjen.

Var usikker før VM

Oslo-jenta gikk inn til bronse. Men for henne var det som en seier å regne,

Det er ikke mer enn to uker siden 30-åringen tvilte på om hun maktet å komme seg til VM-start. Hun har hatt en trøblete sesong og trent mye på egen hånd ved Skeikampen.

Å rekke VM var målet.

At det ble bronse på 10 kilometer klassisk var gull.

– Vurderte du å gi opp underveis?

– Jeg har sikkert vært innom tanken, men så er det lite meg å gi opp. Jeg har tenkt hele tiden at jeg skulle stå på frem til Otepää og så skulle vi se hvordan dette går.

– Da du forlot Otepää, trodde du at du skulle ta medalje i VM?

– Jeg så vel det som en mulighet, men jeg så det ikke som det mest opplagte.

– Når skjønte du at bronsemedalje var mulig?

– Jeg startet så tidlig at det ikke var før på Vidar (Løfshus) sin post på andrerunden. Da var det bare to kilometer igjen. Jeg trodde jo egentlig at han tullet litt. Jeg overhørte at de snakket om sekundering i går kveld og de fortalte at de brukte å ta i litt ekstra for å få oss til å gå fortere.

Men landslagssjefen tullet ikke. Det ble VM-medalje.

Dermed kunne Bjørgen og Uhrenholdt Jacobsen igjen sette seg i bussen som fraktet dem fra løperhotellet i Vierumäki til medaljeseremonien i Lahti sentrum tirsdag kveld.

Inspirert på busstur

De to norske jentene satt sammen med svenske Charlotte Kalla i samme buss lørdag kveld, da Bjørgen vant sitt første Lahti-gull.

Uhrenholdt Jacobsen ble nummer åtte på åpningsdistansen. Likevel bestemte hun seg for å bli med til medaljeseremonien. Det var et uvanlig valg, all den tid hun ikke skulle få premie selv.

Etter at hun på 10-kilometeren gikk inn til bronse, fanget TV-kameraene opp en melding fra Uhrenholdt Jacobsen til gullvinner Bjørgen og sølvvinner Charlotte Kalla:

– Det var godt jeg ble med den kvelden!

Senere utdypet hun overfor Aftenposten:

– Det var ikke mer enn at jeg var og så på at Marit fikk gull og Kalla sølv. Det var bare oss tre og det var sikkert lurt av meg å være med på det. Det gikk i jentekjas og det får dere ikke vite noe mer om. De er ringrever begge to og det er ikke annet enn inspirerende.

Nå er Uhrenholdt Jacobsen bankers på torsdagens stafett. Der går hun på lag med blant andre Marit Bjørgen.

Det er en relativt brukbar mulighet for at begge kan kalle seg gulljenter torsdag kveld.

Norsk langrennsløper satte Myllylä på plass med dopingspørsmål. Hør historien i denne ukens utgave av Aftenpodden Sport: