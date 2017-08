Slik reagerer skimiljøet på Johaug-dommen: – Føler på frustrasjon og sinne

Fire utfordringer for metrobussen for å bli ferdig i tide

Saken oppdateres.

ULLEVAAL STADION: Alvorstunge kom de til et konferanserom på Ullevaal stadion: Skidronning Marit Bjørgen, landslagssjef Vidar Løfshus, skipresident Erik Røste og leder av langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad.

Alle var uenige i straffeutmålingen i dopingsaken mot Therese Johaug.

Slik reagerer skimiljøet på at Johaug er utestengt fra all idrett i 18 måneder.

Marit Bjørgen, skidronning og venninne av Johaug:

– Det tar bort litt av gleden med idretten. Akkurat nå føles ikke idretten rettferdig, gjentok tidenes beste langrennskvinne.

Stemmen brast gjentatte ganger i møtet med mediene. Hun tørket tårer – og måtte avbryte ett av intervjuene.

Tidlig mandag ettermiddag ble Bjørgen ringt opp av sin gode venninne fra treningsleiren i Seiser Alm. Bjørgen skjønte med en gang at noe var galt.

– Det ble få ord. Mye følelser. Det var vanskelig å finne ord. Hva skal man si?

– Hvordan motivere seg om morgenen for knallharde økter når det er halvannet år til neste VM og fire og et halvt år til neste OL?

– Er det noen som klarer det, så er det Therese. Men akkurat nå har hun det veldig tøft. Hun må gå gjennom en ny vinter der hun ser andre konkurrere. Nå må hun bruke noen måneder for å snu hodet og tankene, for så å tenke fremover igjen. Therese må prøve å legge dette bak seg. Men det blir tøft.

Bjørgen er opptatt av rettssikkerheten til utøverne.

– Jeg har stilt spørsmål ved den siden saken kom opp i fjor høst. Jeg mener man bør se på reglementet.

Torbjørn Skogstad, leder langrennskomiteen:

– Jeg føler på frustrasjon og et snev av sinne. Jeg synes dommen er urimelig. Jeg er veldig overrasket over at CAS velger å forsterke dommen med fem måneder.

– Hvorfor er du overrasket?

– Fakta i saken er det ingen som diskuterer. Det var heller ikke det FIS anket den på. Det er ingen som tviler på at det var et uhell. At det ikke var bevisst juks. Jeg registrerer at det strider mot folks rettsoppfatning at hun skal bli utestengt i så lang tid. Jeg har også sett på TV at garvede advokater bestrider det. Vi skal forholde oss ryddig til dommen, vi har dessverre ikke noe valg. Og jeg betviler ikke at det er tatt høyde for regelverket og tidligere saker. Men jeg mener vi må se på utøvernes rettssikkerhet når vi ser det som skjer nå – at man dømmes og mister to sesonger. En toppidrettsutøvers karrière er på 10 år, maks 15, og når man da mister både et VM og et OL virker straffen enda kraftigere.

– I dommen ble det påpekt at hun burde sett advarselen?

– Ja, og det har jeg sagt fra dag 1: At tabben aldri skulle skjedd. Men jeg føler det går en grense for hvor hardt en skal straffes for å ha begått den feilen.

– Hvor svart dag er dette for norsk skisport?

– Vi lider med Therese. Det er organisasjonen preget av. Jeg har sett ledere i vår organisasjon som har knekt sammen i gråt. Jeg har sett Thereses pressekonferanse, og vi ser Marit her nå, det gjør noe med oss. Det er en svart dag. Alle som har vært her vet hvor hardt hun har trent for OL.

– Hva har skisporten lært?

– Vi har prøvd å bruke det siste året for å jobbe med at dette ikke skal skje igjen. Og jeg tror vi er der nå, at vi skal være så godt rustet som vi kan være. Men dette var en personlig feil og det kan skje igjen i fremtiden også.

Vidar Løfshus, landslagssjef:

Landslaget reiser til Seiser Alm onsdag kveld. Landslagssjef Løfshus regner med å treffe Johaug på hotell Steger-Dellai, som har vært landslagets base i en årrekke. Han tror et møte blir «greit for alle parter».

– Først og fremst skal vi stille opp som venner og støtte henne mentalt. Og så har vi mandat til å gi henne støtte medisinsk via Olympiatoppen.

– Men dere har restriksjoner som må følges?

– Ja, vi må følge Wada-reglementet. Vi kan følge henne opp innenfor helse.

– Å bo på samme hotell er ikke brudd på de restriksjonene?

– Therese står fritt til å bestille hotell hvor hun vil. Vi var på Sognefjellet sammen også. Man treffes plutselig på samme restauranter. Men det er ikke lov å legge til rette gjennom organisert idrett.

– Hva gjør dere for å unngå at dette skjer igjen?

– I dette konkrete tilfellet handler det om medisinhåndtering. Norsk idrett hadde ikke gode nok rutiner. Når man går inn i Bahr-rapporten ser man også at det i utlandet heller ikke har gode nok rutiner. Det er et litt forsømt område. Vi har stolt for mye på hverandre. Så viste det seg at det var store hull i systemet. Og da det sviktet, sviktet det så det holdt. Dette er noe vi jobber med kontinuerlig. Det er en lang forbedringsprosess.

– OL var drømmen for Johaug. Nå er det fire og et halvt år til hun får sjansen. Hvordan skal hun motivere seg?

– Jeg tror ikke det er OL i 2022, men VM i Seefeld i 2019, som ligger fremst i panna hennes.

– Hvor sikker er du på at hun kommer tilbake?

– Jeg håper det. Og det fikk jeg også inntrykket av da jeg hørte på pressekonferansen. Nå skal hun la dette synke inn. Så skal hun begynne på nytt igjen. Hun skal i hvert fall få den støtten vi kan gi henne. Forhåpentligvis blir hun motivert av å se venninnen igjen. Kanskje kan hun finne tilbake latteren med tid og stunder.

Erik Røste, skipresident:

– Jeg synes dommen er urimelig streng. Det er ikke samsvar mellom den feilen som er begått og de konsekvensene som det får. I det ligger det at man er enige i at det ikke var juks. Det er ingenting som tyder på at det har vært prestasjonsfremmende. Likevel mister hun to sesonger. Brudd på dopingreglementet skal straffes strengt, det er vi de første til å være enige i. Men det skal ikke være urimelig. Dette opplever jeg som urimelig.

– I Finland og Sverige oppleves straffen som rimelig?

– Jeg registrerer det. Men vi må få gi uttrykk for hva vi mener. Nå er dommen avsagt, den er endelig og det må vi forholde oss til. Men jeg mener det fortsatt er lov å være uenig i en dom og det har vi vært veldig tydelige på.

– Kan du som skipresident garantere at vi ikke får oppleve en tilsvarende sak?

– Det jeg kan garantere er at vi har gått grundig gjennom alle våre rutiner. Og vært veldig grundig på alt det. Det kom en del anbefalinger som vi burde se på etter granskningsutvalgets rapport. Alt fra små endringer i løperavtalen til større ting som de mener vi burde gjøre. Det har vi gått grundig og systematisk gjennom. Det har vært vårt fokus.

– Så neste gang det dukker opp et munnsår hos en utøver, vil ikke dette skje?

– Ved innkjøp av medisiner i utlandet, har vi innført en signeringsprotokoll. Når man skal ta nye medisiner, uavhengig av om det er i Norge eller utlandet, skal både lege og utøver signere på at de har sjekket. Det er ett av tiltakene.

– Hva har norsk skisport lært av saken?

– Det har vært krevende. Vi har lært at vi også trenger en gjennomgang av rutinene fra tid til annen.

