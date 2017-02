Sponsorer trekker seg ikke fra Johaug-avtale: - Vi sparker ikke et menneske som ligger nede

Saken oppdateres.

Fredag ble det kjent at Therese Johaug er utestengt i 13 måneder fra alle idrett , og mandag trakk den første av sponsorene seg fra avtalen med skistjernen.

Utstyrsgiganten Fischer har hatt en prestasjonsbasert sponsoravtale verdt millioner, men benyttet seg av antidopingklausulen til å bryte kontrakten.

Så langt er det Fischer alene blant Johaugs personlige sponsorer som har trukket seg. Hun sponses blant annet av Isklar/United Bakeries, Asko, Colgate, Jordbærpikene, Jaguar og Oakley. Alle av Johaugs sponsorer har en antidopingklausul, og står dermed fritt til å forlate profilen.

Asko trekker ikke sin støtte til Therese Johaug.

– Det har ikke vært noe aktuelt tema for oss å avslutte dette. Vi støtter henne 100 prosent, sier styreformann Torbjørn Johannson.

– Vi sparker ikke et menneske som ligger nede, sier Asko-sjefen.

Trekker seg gjør heller ikke Jordbærpikene. Forrige mandag stilte hun opp på et sponsoroppdrag, hvor hun fortalte sin versjon av dopinghistorien.

– Vi kommer til å fortsette samarbeidet som før. Vi støtter henne som person, sier Hanne Årbogen Dahl, markedsjef i Jordbærpikene.

– Har tillit til Johaug

Nord-Østerdal kraftlag har hatt et samarbeid med Therese Johaug i flere år, og har ingen planer om å droppe skiutøveren etter dopingdommen.

− Vi har hatt et godt samarbeid med henne, og har fortsatt full tillit til henne, sier Merete Hektoen til Adresseavisen.

Hun bekrefter at det finnes en antidopingklausul i avtalen, men at de så langt ikke har vurdert å benytte seg av denne for å bryte kontrakten.

Isklar/United Bakeries har heller ikke endret mening om kontrakten de har med østersdølen.

– Vi står støtt med Johaug uavhengig av dommer. Det sa vi også i høst, og det har ikke endret seg. Vi har full tillit til Therese og det arbeidet hun legger ned for å nå sine mål, sier Remi Gaulignac til NRK.

Vil ikke kommentere

Motehuset Eger stilte seg helhjertet bak Johaug etter at den positive dopingtesten ble offentliggjort.

– Dette kommer ikke til å endre vårt forhold til Therese og sponsoravtalen overhodet, sa de til kampanje.com i fjor høst.

Etter at dopingdommen ble kjent, og Fischer benyttet seg av antidopingsklausulen i avtalen, vil ikke Eger kommentere kontrakten.

– Vi har ingen kommentarer til dere rundt dette på nåværende tidspunkt, skriver direktør i Eger, Nina Cecilie Buzzi i en e-post.

– Varm og god støtte

Allerede dagen før pressekonferansen 13. oktober i fjor, hvor dopingsaken ble kjent, møtte Johaug og hennes manager, Jørn Ernst de sponsorene som har base i Oslo-området. Resten ble kontaktet på telefon.

– Vi har hatt en dialog siden. Vi har opplevd en veldig varm og god støtte fra alle sammen. Det er veldig viktig for Therese å ha den støtten, sier Ernst.

Han sier at de i dialogen med Fischer skjønte at de kunne trekke seg om dommen gikk i hennes disfavør. Dialogen med skiprodusenten vil bli tatt opp igjen når utestengelsen er unnagjort.

– Fischer er en veldig viktig og god partner, som Therese har hatt et godt samarbeid med så lenge hun har gått på ski, sier manageren.

PS: Ernst sier at avgjørelsen om Johaug-leiren anker dommen på 13 måneders utestengelse vil bli kjent en av de nærmeste dagene.