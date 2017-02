Sprintsjefen: – Jeg synes veldig synd på Tomas Northug

Saken oppdateres.

SJUSJØEN/LYGNA: Det meste har gått på tverke for mellomste bror Northug denne sesongen. Da han så ut til å ha funnet formen under NM, falt han og mistet finaleplassen.

Etterpå var han så skuffet at han vurderte å legge skiene på hylla . Det bestemte han seg riktig nok kjapt for ikke å gjøre, men uansett ble også NM en stor nedtur.

– Aldri vært så solid

Tomas Northug ble vraket fra sprintlandslaget etter fjorårssesongen. Sprintslandslagstrener Arild Monsen sier imidlertid at han på langt nær har gitt opp 26-åringen.

– Jeg synes veldig synd på Tomas.

Monsen var på plass i prøve-OL i Pyeongchang mens NM foregikk på Lygna.

– Vi så litt på TV mens vi var der. Han virket jo skikkelig solid og sterk. Jeg har aldri sett ham gå så solide prologer i skøytesprint. Det er jo prologene som setter litt standard, sier Monsen til Adresseavisen.

OL-løypene passer ham

Det er temmelig nøyaktig to år siden Tomas Northug nådde sin foreløpige topp i karrieren. Han tok sin første og eneste verdenscupseier i Otepää i Estland 17. januar 2015. I ski-VM i Falun kort tid etterpå kom han helt til finalen på sprinten.

Monsen mener neste års OL-løyper i Sør-Korea passer mellomste Northug-bror som hånd i hanske.

–De løypene er som skapt for ham. Det er springbakker og gåing på ski. Han må jo trene staking, for det er jo et oppløp som alle andre steder, men han bør gi full gass og ha motivasjon. Det er ingen grunn til noe annet. Jeg synes ikke han skal gi seg.

Styrket Drammen-sjansene

Til helga er verdens beste løpere igjen samlet i Otepää, i det som blir generalprøven før VM. Der er ikke Tomas Northug. Han er heller ikke i den norske VM-troppen. Hans neste sjanse for å kjempe mot verdenseliten blir i Drammen onsdag 8. mars.

– Da må jeg ta en opptelling. Jeg har 15 plasser til den konkurransen, men jeg kan ikke si noe nå for å fornærme andre.

– Er det han gjorde i NM et pluss med tanke på Drammen?

– Ja, selvfølgelig er det det, sier Monsen.