Staten gir 2,3 millioner til grønt snøprosjekt

Prosjektet «Snow for the future» ble lansert i 2015, og har som mål å utvikle klimavennlig snøproduksjonsteknologi under varmere temperaturer.

– Norge er en stolt skiidrettsnasjon, med lange tradisjoner og der vi hevder oss verden over. Men vi må ha snø, hvis også de kommende generasjonene skal ha mulighet til å bli den nye Petter Northug eller Marit Bjørgen, sier Helleland, som presenterte støtten foran NTNUs hovedbygning på Gløshaugen i Trondheim fredag.

Første fase

I fjor ble det gjennomført et forprosjekt, og Sintefs klimateknologidirektør Nils A. Røkke sier at de nå går over i fase én av prosjektet. Det skal vare i ett år, og vil ha en økonomisk ramme på 3,6 millioner kroner.

– Dere søkte om 2,35 millioner kroner, og det er støtten Kulturdepartementet gir i fase én, sa Helleland, og understreket at støtten kun gjelder for den første fasen.

Nå går også blant annet Trondheim kommune og Skiforbundet inn med støtte, men Røkke sier at planen er koble på næringslivet i prosjektets neste fase. Den er forventet å vare i fire år, og ha en økonomisk ramme på rundt ti millioner kroner.

– Ikke statens oppgave

Linda Hofstad Helleland sier at en kommersialisering av teknologien er helt nødvendig:

– For det er ikke statens oppgave å produsere snø. I konkurranse med sykehjemsplasser og bedre skole, så står ikke dette øverst på prioriteringslisten, sier Helleland.

– Men vi synes dette er et viktig prosjekt, for det foregår nok snøproduksjon som ikke er bærekraftig og som bidrar til store utslipp, sier han.

Nils A. Røkke sier at prosjektet først og fremst handler om å produsere snø når det ikke er vanlige snøforhold, men når det er over null grader. Den skal samtidig produseres på en mest mulig miljøvennlig måte.

– Vi har en lang historie som har gått fra å produsere is til fiskeindustrien og til å nedkjøle gass for olje- og gassindustrien. Nå skal vi bruke denne kompetansen, kunnskapen og laboratoriene som Sintef og NTNU har, i et felles prosjekt med Skiforbundet og Skiskytterforbundet. Dette er en teknologi som det kan bli et stort globalt marked for, tror Røkke.

Han sier at de allerede er i samtaler med forskningsmiljøer i Beijing, i forbindelse med at den kinesiske hovedstaden skal arrangere vinter-OL i 2022.

Ønsker VM

Snøprosjektet har utspring i Trondheim ønske om å arrangere ski-VM. Man lyktes ikke med å få mesterskapet til byen i 2021, men man jobber nå med å bli mesterskapsby i 2023.

Prosjektleder Guri Hetland tror dette prosjektet vil bety mye dette arbeidet, og kaller støtten fra Kulturdepartementet et gjennombrudd.

– Det betyr mye fordi vi ønsker i VM-arbeidet vårt å bidra til internasjonal skisport, og den store utfordringen der er global oppvarming. Det ser vi både i hopprenn, alpint og langrenn. Med teknologi fra Trondheim håper vi å bidra til at det kan bli produsert snø ved høyere temperaturer i fremtiden, sier hun.