Strengt regelverk stopper Northugs hjemreise

Saken oppdateres.

LAHTI: Petter Northug skulle reise hjem til Norge allerede fredag. Nå ser den opprinnelige planen ut til å bli spolert. Årsaken er at han kjempet seg helt til finalen på sprinten hvor han til slutt ble nummer fem.

Det betyr at han er nødt til å delta på medaljeseremonien, som skal arrangeres i sentrum av Lahti klokken 21 fredag kveld. Det er de seks beste i hver øvelse som skal delta der. Det bekrefter pressesjef Michael Lamplot til Adresseavisen.

Skulle hjem fredag

Planen var at Northug skulle dra hjem for å forberede seg til søndagens tremil i norgescupen på Åsen i Nannestad, før han skal returnere til Lahti for å delta i den avsluttende femmila.

– Skal du gå tremila i norgescupen på søndag ?

– Kanskje. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle gå finale i dag. Det spørs hvor mye dette løpet henger i beina og om jeg må på premieutdeling. Da blir det utsatt hjemreise, sier Northug til Adresseavisen.

Hans trener ser ikke på det som problematisk å måtte ta et ekstra døgn i Finland.

– Premieseremoni er jo som en liten bonus det, så det må man stille opp på når det er VM. Det går fint. Petter skal trene lett og slappe av her i morgen, sier Stig Rune Kveen.

Northug gikk sesongens beste løp i VMs åpningsdistanse, hvor Federico Pellegrino vant foran Sergej Ustjugov og Johannes Høsflot Klæbo.

Tom i finalen

– Det er godt å kjenne at jeg hadde punch og et gir i kvartfinalen. Jeg skulle gjerne ha hatt det giret også i semifinalen og i finalen, men tanken var ganske tom i finalen.

– Er dette en maks-prestasjon for deg slik situasjonen er nå ?

– Ja, det er vel det. Jeg gjør mitt beste resultat i år. Jeg slår de som har lekt seg med meg i sprint for noen uker siden. Formkurven peker riktig vei.

– Hvor mye er det mulig å forbedre formen til femmila ?

– Det er et helt annet løp. Disse dragene i sprint er veldig formutløsende. Jeg må bare få det ut av kroppen og gjøre gode forberedelser til femmila.

Åpner for flere renn

– Garanterer du at du går femmila ?

– Jeg må føle at kroppen svarer. Det er ingen vits i å stille til start hvis kroppen ikke svarer. Hvis jeg har de beina jeg har hatt den siste uken kommer jeg til å ta loddet og prøve, sier Northug til Adresseavisen.

VM-kongen fra Falun i 2015 åpner også for å gå flere VM-distanser, selv om han er tatt ut av den norske troppen og derfor i utgangspunktet ikke kan gå flere løp enn femmila, som han har friplass til. Blir det sykdom kommer han imidlertid inn igjen.

– De må diskutere selv

– Var det feil å ta deg ut av troppen ?

– Det får vi oppsummere etter VM.

På spørsmål om hvem som er den beste avslutteren for Norge på stafetten, av Finn Hågen Krogh og Johannes Høsflot Klæbo, svarer 31-åringen slik:

– Det blir som å legge to navn i en bolle og trekke mellom dem. De må diskutere det selv. Hvis jeg hadde vært sportssjef så hadde jeg tatt dem med på rommet begge to. Der skulle jeg i løpet av fem minutter ha klart å kikke på den løperen som er mest mentalt forberedt til å møte Ustjugov.