Sundby:- VM uten Northug hadde vært en katastrofe

Til helgen er halvannen måned uten konkurranse for Petter Northug over. Etter at han hoppet av mini-touren i Lillehammer dro han hjem, og skyldte på at han hadde trent for hardt før sesongen startet.

Mens resten av verdenseliten forbereder seg til verdenscuprunde i Ulricehamn i Sverige, reiser Northug til Sjusjøen på lørdag, og hjem til Uglarennet i Trondheim på søndag. Martin Johnsrud Sundby håper at lagkameraten er i form før comebacket.

– Det blir spennende å se. Jeg er sikker på at Petter kommer til å være i god form når vi kommer til VM. Det blir interessant å se hvordan han har blitt påvirket av overtreningen, men jeg tror det kan bli bra når han får litt overskudd. Ett VM uten Petter hadde vært en katastrofe, så jeg håper han kommer i gang, sier Sundby til Aftonbladet.

Det er så langt ikke klar når Northug gjør comeback i verdenscupen, men det er mulig at det blir allerede neste helg i Falun.

Han sier at han har sporadisk kontakt med Northug på sms. Selv om Sundby gikk gjennom et hardt Tour de Ski, hvor han til slutt endte som andremann, er han klar for verdenscup i Ulricehamn.

Klar er også Marit Bjørgen, som sto over Tour de Ski for å forberede seg til VM.