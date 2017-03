Sundby avslørte hemmelig OL-plan – men Northug vil ødelegge den

Saken oppdateres.

VM i Lahti gikk ikke helt som Martin Johnsrud Sundby hadde håpet på. Det ble til slutt tre medaljer, men ikke det individuelle gullet han hadde siklet etter.

32-åringen kan imidlertid revansjere seg neste år, under OL i Pyeongchang. I Sulitjelma samfunnshus i Nordland fredag kveld avslørte Sundbys planen sin: Å satse tungt på å ta gull på 15-kilometeren i OL.

– Mange vil nok bli overrasket når jeg sier dette, men hos meg er det ikke femmila i OL i Sør-Korea som blir hovedmålet. Jeg vil heller satse alt på å få gull på 15 kilometer skøyting. Dere er de første som får vite om min plan, sa Sundby ifølge avisen Bodø Nu .

– Utvikle spesialkompetanse

Sundby ble intervjuet av lagkamerat Niklas Dyrhaug. Duoen er blitt invitert til Nordland av finansmannen Benn Eidissen, i sammenheng med Kobberløpet som arrangeres i helgen.

Sundby er kjent for å være blant de mest gjennomtrente i langrennssirkuset. Han tror altså egenskapene vil komme best til nytte på 15-kilometeren med intervallstart.

– Jeg har allerede en plan som omfatter en satsing på å utvikle spesialkompetanse nødvendig for å få det gullet på akkurat den distansen. Det innebærer også å knytte til seg de riktige ressurspersonene, sa Sundby.

– Kan være den beste muligheten

Jann Post følger langrenn tett som kommentator i NRK. Han synes verdenscupvinnerens prioritering er klok.

– Han har tradisjonelt best sjanser på intervallstarten. Kanskje synes han OL-løypene, som går på en golfbane, er litt lette. På femmila kan det samme som skjedde i Lahti skje igjen, sier Post til Aftenposten, i henvisning til at Sundby ble parkert av mer eksplosive løpere på slutten.

– Det kan være den beste muligheten å gå for 15-kilometeren, men det er ikke sånn at han bare kommer til å gå ett skirenn. Han kommer til å trene maksimalt, og være godt forberedt på alle distanser uansett, sier Post.

Northug vil gjerne ha ord med i laget

Likevel varsler altså Sundby at han vil bruke ressurser på å forberede seg på 15-kilometeren i klassisk. Da øvelsen ble arrangert i Ulricehamn i januar, ble Sundby nummer to bak Alex Harvey.

I OL blir det selvfølgelig mange om beinet. Blant andre Petter Northug har ambisjoner. Northug var tilhører da Sundby presenterte gullplanen sin fredag.

– Martin liker å legge planer og jobber hardt og systematisk for å sette dem ut i livet, men jeg ønsker å gå samme distanse og vil gjerne ha et ord med i laget, sa Northug, som skal delta i Kobberløpet lørdag.

Tror Sundby tar gull

Northug vant 15-kilometer i skøyting under Val di Fiemme-VM i 2013, en prestasjon som står igjen som blant mosbyggens mest minneverdige.

En Northug tilbake i toppslag kan potensielt true Sundbys gullplan i OL neste år. Jann Post tror imidlertid det individuelle mesterskapsgullet kommer for Sundby – til slutt.

– Han var så nære nå. Han kunne like godt vunnet gull i Lahti. Jeg tror han vil ta internasjonale gull før han legger opp. OL neste år er en unik mulighet for ham. Det blir karrièredefinerende for ham om han klarer å ta et individuelt gull eller ikke.