Sundby om CAS og Johaug: – En domstol som har mistet sitt menneskelige preg

SOGNEFJELLET: – Det var to ekstremt ubehagelige dager, sier Martin Johnsrud Sundby.

Han snakker om sine opplevelser i Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Lausanne for 13 måneder siden.

Nå er Sundby på plass på landslagets første snøsamling for sesongen på Sognefjellet. Han kan kose seg på ski og legge bak seg den tunge perioden. Therese Johaug er ikke på Sognefjellet. Hun er snart på vei til en villa i Lausanne i Sveits.

Har erfaringen

Martin Johnsrud Sundby møtte selv der for et drøyt år siden. Førstkommende tirsdag skal CAS ta stilling til anken i saken hvor Therese Johaug er dømt til 13 måneders utestengelse for bruk av steroidet clostebol.

FIS har anket dommen og mener at straffen er for streng. Johaug har også sendt inn en motanke .

I Sundbys tilfelle var det WADA som anket frikjennelsen i FIS hvor han var tiltalt for feil bruk av astmamedisin.

Totalt annerledes

– Dette er en domstol som setter funksjonen «domstol» veldig høyt. En domstol som har en erkjennelse av seg selv som en meget høy instans. Og som opererer deretter. Derfor er det en domstol som har mistet en form for menneskelig preg underveis, sier Sundby.

Han har ikke gitt direkte råd til Therese Johaug, bare bedt dem være så godt forberedt som mulig.

– Det jeg kan si, er at hun vil møte noe som er totalt annerledes enn det hun har møtt før. Også annerledes enn behandlingen i Norge på Ullevaal, sier han.

Bjørgens savn

Det er mange på landslaget som tenker på det Johaug skal gjennom kommende tirsdag.

– Nå står hun foran en tøff uke. Alt skal opp på bordet igjen. Jeg tror Therese nå ser veldig frem til å bli ferdig med denne saken, sier Marit Bjørgen.

– Jeg savner henne fælt. Jeg har delt rom med Therese så lenge hun har vært med her på Sognefjellet, forteller 37-åringen som nå har fått Ingvild Flugstad Østberg som romkamerat på den tradisjonelle samlingen.

Spesiell periode

Roar Hjelmeset er trener for damelandslaget. Han har knapt lov til å ha kontakt med hun som var en av lederskikkelsene på landslaget.

– Vi tenker på Therese og vi håper jo at det skal gå så bra som overhodet mulig. Hun har gått i uvisse så lenge og vi håper at det ikke blir noen lenger straff i alle fall.

– Det har vært spesielt. Vi har jo ikke hatt så mange slike tilfeller, så det er jo ingen fasit på hvordan man skal oppføre seg i slike situasjoner. Men hun har taklet det hele på en bra måte, sier landslagets kvinnetrener.

Mentalt fengsel

For Martin Johnsrud Sundby har dommen falt, straffen er sonet og han er ferdig med det som har vært en tung tid. Det gikk 18 måneder fra det ble påvist brudd på reglene for bruk av astmamedisin, til dommen falt i juni i fjor. Han har aldri lagt skjul på at det var en tung tid.

Han brukte det sinnet og den frustrasjonen han kjente etter dommen til å motivere seg til videre satsing. Denne sesongen har han ikke det samme sinnet og den samme frustrasjonen.

– For første gang på to år kan jeg være meg selv. Jeg har fått en mulighet til å komme ut av det mentale fengselet som jeg har vært i to år allerede. Det var krevende, sier han og smiler.

Gull-maset

Det er en fornøyd Sundby som nå forbereder seg til kommende sesong. En sesong hvor han vet at det kommer til å bli mye mas om det manglende mesterskapsgullet. Det ble ikke noe individuelt gull i Lahti-VM heller. Han har vært verdens beste langrennsløper i fire-fem sesonger, men det er noe som mangler.

– At det kan bli mye gullmas, tar jeg med knusende ro. Jeg har mine egne ambisjoner. Grunnmotivasjonen min er å være verdens beste skiløper. Det er fortsatt slik at om du hadde bedt meg om å bytte et VM-gull i Lahti med den gule verdenscuptrøyen forrige sesong, så hadde jeg ikke byttet.

Det betyr ikke at Røa-løperen er likegyldig til OL-distansene. Tvert imot.

– Selvfølgelig drømmer jeg om å ta det gullet. Jeg har så fryktelig lyst til å ha det i samlingen, sier han.

Han ser det som godt mulig at han kan ha gullsjanser på flere distanser. Men det er et løp han anser som hovedsatsingsområde.

– 15 kilometer fristil. Jeg trener spesifikt med tanke på det løpet. For å lykkes må jeg få opp gjennomsnittsfarten. Det finnes flere gode muligheter til forbedring, sier han.