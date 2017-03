Sundby om Ustjugovs påstand: – Man kan si mye rart etter et løp

Saken oppdateres.

LAHTI: Russerne ble nødt til å komponere et helt nytt stafettlag etter at Maksim Vylegzjanin og Aleksandr Legkov ble utestengt fra sporten. Det var i etterkant av McLaren-rapporten som avslørte statlig styrt doping under OL i Sotsji for tre år siden at to av de beste russiske langrennsløperne ble utestengt. De er foreløpig bare mistenkt, men får ikke gå før saken er ferdig etterforsket.

Og mens de to må se VM i Lahti på TV, er det Sergej Ustjugov som drar lasset for russisk langrenn.

– Man kan si mye rart

Han har sagt flere ganger at han synes det er urettferdig og er klar på at de to på laget hadde betydd en stor forskjell. – Jeg tror vi hadde vunnet denne stafetten med Maksim og Aleksander på laget, sa Ustjugov via sin tolk til Aftenposten etter å ha gått inn til sølv.

Påstanden fra Ustjugov får Martin Johnsrud Sundby til å riste lett på hodet.

– Man kan jo si mye rart etter et løp. Men vi har nå vunnet VM-stafetter de siste årene hvor Legkov og Vylegzjanin også har gått.

– Det beste laget vant

Ustjugov hadde prøvd hardt i 10 kilometer å ta inn på den norske ankermannen Finn Hågen Krogh. Noen ganger bare 5-6 sekunder etter, andre ganger 12-13 sekunder. Men han klarte aldri å komme helt opp i ryggen på langrennsløperen fra Alta.

Selv om han er sikker på at Russland kunne vært nærmere et gull med andre løpere på laget, er han ingen direkte dårlig taper.

– Finn Hågen Krog var sterk i dag.